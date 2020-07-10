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Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.

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Отмечается, что сначала перелеты планируется открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

«Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности», — говорится в сообщении.

Агентство уже направило обращение авиационным властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов. Некоторые из адресатов уже прислали ответные предложения, по ним проводятся консультации.

Авиасообщение с другими государствами будет возобновляться после снятия властями этих стран ограничений на въезд россиян, а также после оценки санитарной обстановки в государствах.

«Восстановление транзитных перевозок будет происходить по мере снятия иностранными государствами ограничений на выполнение международных полетов и прием на своей территории иностранных граждан», — заключили в Росавиации.

Ранее в этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обсуждение по возобновлению международных перелетов из России и постепенное снятие соответствующих ограничений начнется с 15 июля. Каждые две недели власти планируют оценивать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в зарубежных странах и корректировать при необходимости список стран, в которые возобновляются рейсы.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за распространения коронавируса в конце марта.

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