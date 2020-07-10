Голикова назвала дату начала процесса снятия ограничений на заграничные полеты

С 15 июля в России начнется процесс снятия ограничений на международные полеты, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в пятницу, 10 июля.

Авиационным властям России предлагается провести переговоры и понять, какие страны соответствуют критериям, необходимым для возобновления международных рейсов, и готовы возобновить авиасообщение с РФ, сказала она.

«Последние две недели оперативным штабом активно обсуждается вопрос о возобновлении международного авиасообщения во всех аспектах этого вопроса», — добавила Голикова.

Вице-премьер отметила, что обсуждение этого вопроса стало возможным благодаря длительному снижению заболеваемости коронавирусом в России.

По ее словам, власти каждые две недели будут оценивать эпидемиологическую ситуацию в зарубежных странах, чтобы корректировать список государств, в которые возобновляются рейсы.

Для возобновления авиасообщения с другими странами, отметила Голикова, среднесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом за 14 дней в этих государствах не должен превышать 1%.

«Второй показатель — это среднесуточный прирост также за 14 дней новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. И этот показатель не должен превышать единицу, то есть 1%», — добавила она.

Третьим основным критерием для восстановления перелетов вице-премьер назвала показатель распространения коронавирусной инфекции, который также не должен превышать единицу.

По ее словам, на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс и Росавиация будут информировать российское правительство о ходе переговоров раз в неделю и раз в две недели.

«Одновременно каждые две недели мы будем оценивать эпидемиологическую ситуацию в странах на основе тех критериев, которые я сейчас озвучила, и, естественно, будем регулировать вопросы, которые связаны со списком стран, по которым у нас возобновляется международное авиасообщение», — заключила она.

Накануне, 9 июля, СМИ со ссылкой на письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова сообщили, что ведомство предложило возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.

По данным ТАСС, Орлов отправил это письмо в Росавиацию и Минтранс. Однако в транспортном ведомстве заявили, что пока не получали письмо.

Ранее в четверг стало известно, что до 13 июля должна быть оценена готовность аэропортов России к возобновлению международного сообщения. Этот вопрос будет курировать Минтранс.

В свою очередь, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе, скорее всего, в страны СНГ.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за распространения коронавируса в конце марта.