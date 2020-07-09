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Минтрансу поручили оценить готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство транспорта России должно до 13 июля оценить готовность международных аэропортов страны к возобновлению авиасообщения. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на протокол заседания оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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«Минтрансу России (Е.И. Дитриху) провести оценку готовности международных аэропортов России к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами», — говорится в тексте.

Ведомство должно доложить о результатах проверки правительству России в срок до 13 июля 2020 года.

Ранее в этот же день российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа, передает RT.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Разрешены только вывозные рейсы для россиян.

В конце июня министр транспорта России Евгений Дитрих заявлял, что возможность возобновления международных полетов из России в июле пока сохраняется, передает НСН.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила 8 июля, что международное авиасообщение в нашей стране откроют не раньше сентября-октября, когда можно будет говорить об отсутствии угрозы распространения коронавируса. Самым пессимистичным вариантом может стать декабрь.

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