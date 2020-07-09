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Оперштаб поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа. До 13 июля должна быть оценена готовность российских аэропортов, следует из протокола заседания оперативного штаба.

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«Согласиться с предложением Минтранса России, Росавиации и ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» о целесообразности возобновления международного авиасообщения в два этапа», — говорится в протоколе, который оказался в распоряжении ТАСС в четверг, 9 июля.

Возобновление полетов в те или иные страны будет зависеть от заболеваемости и коэффициента распространения коронавируса в них. Точный список стран разработают Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, отмечает агентство.

В документе уточняется, что Минтранс совместно с Роспотребнадзором, МИД, Ростуризмом и «Аэрофлотом» до 8 июля должны были представить в правительство доработанный и согласованный алгоритм принятия решений по возобновлению авиасообщения с иностранными государствами на основании выработанных Роспотребнадзором для этих целей критериев.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Разрешены только вывозные рейсы для россиян.

В Роспотребнадзоре заявляли, что после возвращения в Россию с зарубежных курортов туристам придется пройти 14-дневный карантин за свой счет.

Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявила 8 июля, что международное авиасообщение в нашей стране откроют не раньше сентября–октября, когда можно будет говорить об отсутствии угрозы распространения коронавируса. Самым пессимистичным вариантом может стать декабрь.

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на прояснение ситуации с возможностью выезда россиян за границу.

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