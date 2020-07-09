В РСТ допустили возобновление авиасообщения с СНГ в августе

Россия может возобновить международное авиасообщение в августе — вероятнее, это будут страны СНГ. Об этом заявил журналистам в четверг, 9 июля, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По его словам, до 1 августа Росавиация не планирует выполнять международные рейсы, они запрещены.

«Но 27 июля, по нашим данным, терминал D Шереметьево будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты», — сказал глава РСТ.

Игнатьев добавил, что открытие стран СНГ для россиян даст возможность летать туда, где эпидемиологическая обстановка для граждан «будет приемлема».

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Разрешены только вывозные рейсы для россиян.

В Роспотребнадзоре заявляли, что после возвращения в Россию с зарубежных курортов туристам придется пройти 14-дневный карантин за свой счет.

Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявила 8 июля, что международное авиасообщение в нашей стране откроют не раньше сентября–октября, когда можно будет говорить об отсутствии угрозы распространения коронавируса. Самым пессимистичным вариантом может стать декабрь.

Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на прояснение ситуации с возможностью выезда россиян за границу.