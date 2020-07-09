Стальные аргументы: куда может привести расследование дела губернатора Фургала

Арест хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств связан с событиями более чем 15-летней давности. А тот факт, что в этот же день, 9 июля, были задержаны депутаты краевой думы Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов, может привести следователей к новым, более свежим эпизодам — уже экономического характера, выяснили «Известия». Всех этих людей связывает не только непростое дело управления регионом, но и чистой воды бизнес, едва не обернувшийся крахом крупнейшего металлургического предприятия на Дальнем Востоке — завода «Амурсталь». Под их началом (25% акций завода принадлежат жене Сергея Фургала Ларисе Стародубовой) предприятие этой зимой оказалось в предбанкротном состоянии. По имеющимся данным, бывшее руководство «Амурстали» различными способами могло увести со счетов завода 2 млрд рублей. Пока же Сергею Фургалу предъявлены обвинения в организации нескольких убийств, совершенных в первой половине 2000-х.

Лихие 2000-е

В четверг, 9 июля, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийстве бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори. Кроме того, его подозревают в причастности еще к нескольким смертям. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Его задержали не на рабочем месте, а около дома. Правительство края продолжает работать, - заявили «Известиям» в администрации региона, назвав Фургала «порядочным человеком».

ф Фото: скриншот видео/СК РФ

Днем главу региона доставили в Москву на допрос. В пятницу, 10 июля ему изберут меру пресечения. Следственный комитет России объяснил, что уголовные дела об убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке были изъяты из территориальных следственных органов и переданы в главк еще в апреле 2019 года.

По данным источника «Известий», показания на губернатора дал один из его сообщников - соучредитель компании «Торэкс» (завод «Амурметалл» - сейчас «Амурсталь») Николай Мистрюков, арестованный в ноябре 2019-го и заключивший досудебное соглашение. При задержании его также оперативно вывезли в столицу, и тогда МИЦ "Известия" стал единственным, кто обнародовал детали расследования.

ф Фото: скриншот видео/СК РФ

Бизнесмен Евгений Зоря, в убийстве которого подозревают Сергея Фургала, в 2004-м разбирался с ним в арбитражном суде. Источник «Известий» уточнил, что конфликт произошел из-за производственного корпуса обанкротившегося завода ЖБИ-2. В итоге Зорю застрелили на улице, а в его квартире нашлось заявление в полицию – бизнесмен опасался за свою жизнь из-за разногласий с администрацией ООО «Миф-Хабаровск». Компанией руководили Сергей Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов.

Источник «Известий» также сообщил, что по материалам дела, лидер местного ОПГ «Тимофеевские» Михаил Тимофеев предлагал Евгению Зоре убить оппонента, а после отказа пошел к Сергею Фургалу. Тот согласился на такую «услугу». Кроме того Сергей Фургал, Олег Булатов и Игорь Богданов, по данным источников, причастны к исчезновению в 1997 году директора АО «Стим» Эдуарда Кучинского. 31 января 2005 года Олег Булатов также был застрелен.

ф Фото: РИА Новости/СК РФ

Еще одним из фактов, говорящих о вероятном участии людей Фургала и его самого в криминальных процессах региона, является убийство коммерсанта Романа Сандалова в 2004 году, сказал собеседник «Известий». За восемь дней до убийства Евгения Зори Роман Сандалов скончался в больнице от огнестрельного ранения. В него стреляли 19 октября на трассе в Бикинском районе Хабаровского края. Нападению, по данным собеседника "Известий", предшествовал конфликт с сотрудниками ООО «Миф-Хабаровск».

В деле об этом убийстве наряду с другими подозреваемыми фигурировал и Сергей Фургал. Следствие предполагало, что именно он отдал указание «разобраться» с Сандаловым.

Свои люди

Когда в 2005 году Сергей Фургал стал депутатом от ЛДПР в хабаровском парламенте, он не спешил прекращать коммерческую деятельность. Так, в декларации от 2006 года указано, что он являлся владельцем 43,75% компании «Алькума», 50% «Дальпромснаба», 50% «Опт-региона», 16,5% «Модерн-Сити» и 50% «МИФ-ДВ». Последнее предприятие он делил со своим товарищем-однопартийцем Николаем Мистрюковым (отсюда и название «МИФ» — Мистрюков и Фургал). Большинство фирм, перечисленных в этой декларации (за исключением «Алькумы»), занимались заготовкой лома черных металлов. Сбывалось сырье за границу — преимущественно в Китай.

Позднее, когда в 2007 году Фургал был избран депутатом Госдумы, все сведения о наличии акций и долях в каких бы то ни было компаниях из его деклараций исчезли. А в регионе появился новый успешный бизнесмен — супруга политика Лариса Стародубова.

ф Сергей Фургал на пленарном заседании Государственной Думы РФ Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

«Амурметалл» попал в ее руки в 2017 году — тогда 25% этого предприятия владел бывший бизнес-партнер супруга Стародубовой Николай Мистрюков. Очевидно, что к тому моменту губернатор Фургал был весьма искушен в этом бизнесе, хотя в ноябре 2018 года в разговоре с «Известиями» свою причастность к нему уже отрицал.

В ноябре 2019-го у «Амурстали» (так теперь называется предприятие) начались финансовые проблемы — банки отказывали заводу в кредитах и производство стало постепенно сокращаться. В немалой степени этому способствовали обыски на предприятии и задержание Николая Мистрюкова по обвинению в убийстве. В конце года сотрудников перевели на 2/3 ставки, а завод начал работать только по ночам, и то не каждый день. Стоит отметить, что на тот момент кресло гендиректора «Амурстали» занимал задержанный 9 июля Сергей Кузнецов — человек, прекрасно знакомый Стародубовой и Фургалу.

Ранее источник «Известий» на предприятии рассказывал, что почти за два с половиной года — с января 2017-го — бывшее руководство «Амурстали» различными способами могло увести со счетов завода 2 млрд рублей.

Эту информацию отчасти подтверждали и результаты независимого аудита, проведенного в августе 2019 года итальянской компанией D.Steel Srls (часть этих документов есть в распоряжении «Известий»). Аудиторы пришли к выводу, что некоторые запчасти для оборудования предприятия закупались по ценам, завышенным на 25–30%.

«Амурсталь» под руководством Сергей Кузнецова, как говорил собеседник "Известий" в правоохранительных органах, получала кредиты в разных банках через сторонние фирмы. Так, компания «Скрап Фар Ист», доверительными управляющими в которой, по данным источника, стали Сергей Фургал и Лариса Стародубова, по документам предоставляла юридические услуги, а по факту занималась экспортом и загрузкой лома. Она заключила контракт с фирмой — покупателем готовой продукции, а та, в свою очередь, открыла аккредитив в МСП Банке.

амур Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Когда «Скрап Фар Ист» вышла по доходам из сектора малого и среднего бизнеса, появились фирмы «Строитель» (оформлена на дочь Ларисы Стародубовой от первого брака) и «Дальневосточный Монолит». Дальше всё происходило по описанной выше схеме. Точное количество фирм-посредников неизвестно, но источник «Известий» на предприятии предположил, что их может быть 15–20. Примечательно, что через «Строитель» в дальнейшем были взяты в лизинг на 350 млн рублей грузовые вагоны — они сдавались в аренду заводу «Амурсталь».

Беспрецедентные хищения на градообразующем предприятии привели к смене генерального директора «Амурстали. Как писали «Известия», в феврале 2020-го новым гендиректором стал Григорий Фрейдин, представляющий интересы председателя совета директоров группы компаний «Торэкс» Павла Бальского. Последний сейчас контролирует 75% акций предприятия, выкупив у Мистрюкова 25%-ю долю в заводе.

Как рассказывал «Известиям» бизнесмен, он предлагал Сергею Фургалу 2 млрд рублей для спасения завода, но тот отказался. Павел Бальский обратился в Главное управление по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД с просьбой провести доследственную проверку по факту хищений.

Позже руководство «Амурстали» известили, что документы переданы в Следственный комитет, а месяц назад на завод приезжал следователь, который опрашивал сотрудников, сообщил «Известиям» Григорий Фрейдин.

ск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

- Основной акционер завода — господин Бальский — еще в январе написал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщал о фактах и своих подозрениях о выводе денежных средств с завода. Это было сделано после продолжительного периода времени, в течение которого господин Кузнецов не смог предоставить данные о том, на что были потрачены средства, привлеченные при нем на завод. Из-за этого предприятие в феврале 2020 года находилось в предбанкротном состоянии, -- отметил он.

О задержании бывшего гендиректора «Амурстали» Сергея Кузнецова и его заместителя по безопасности Дмитрия Козлова нынешнее руководство завода узнало из Telegram-каналов, добавил Григорий Фрейдин.

- Это люди из числа хабаровских учредителей. Они являлись членами той же партии, к которой принадлежал Сергей Иванович (Фургал — "Известия"). Можно сказать, благодаря такому покровительству они уверенно себя чувствовали: работали в домашнем регионе, где их партия имела большинство, были лично знакомы с губернатором и плотно с ним общались. Возможно, с этим было связано такое их поведение, - предположил он.

Уникальный подозреваемый

Задержание Сергея Фургала - далеко не первый случай, когда глава региона подозревается в совершении уголовного преступления, но дело все же уникальное, отметил в беседе с «Известиями» бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД СССР, полковник милиции Евгений Черноусов.

- Губернаторы, которых задерживали ранее обвинялись в мошенничестве, коррупции или хищениях, а здесь мы имеем дела с опасностью совершенно другого рода – убийством. Вопрос в том, кто упустил или замолчал этот момент. Скорее всего, эта преступная группа имела прочные связи в силовых структурах региона, а, может быть, и Москвы, - сказал он.

Справка «Известий» Всего под следствием за последние годы в России оказалось 12 глав субъектов. Это губернатор Хабаровского края Сергей Фургал — подозревается в организации убийства трех человек, экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков — обвинен в растрате 700 млн рублей, бывшие губернаторы ЕАО Александр Винников и Новосибирской области Василий Юрченко — в превышении полномочий. В получении взяток обвинялись экс-главы: Марий Эл - Леонид Маркелов (на 235 млн руб.), Удмуртии - Александр Соловьев (более чем на 140 млн руб. ), Челябинской области - Михаил Юревич (на 26 млн рублей), Кировской области - Никита Белых (на 600 тысяч евро), Сахалинской области - Александр Хорошавин (на $5,6 млн), Тульской области - Вячеслав Дудка (на 40 млн рублей). Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер обвинён в организации преступного сообщества, а экс-губернатор Брянской области Николай Денин — в злоупотреблениях должностными полномочиями.

По мнению председателя Центра правовой̆ помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, Сергею Фургалу может грозить реальное лишение свободы от 12 до 20 лет.

ск Фото: ТАСС/Александр Щербак

На решение суда может повлиять ряд факторов. Так, необходимо выяснить, какую роль выполнял подследственный - был ли он лидером, вовлек ли других лиц, каковы были мотивы, отметил Вадим Клювгант, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper.

- Если будет признано, что степень общественной опасности лица велика, и он должен нести наказание несмотря на истекший срок давности, то суд так и должен обосновать это в приговоре. Насколько я помню, минимальный срок по части 2 статьи 105 — если обвинение будет таким — восемь лет. Но у суда есть право назначить наказание и ниже низшего предела, - сказал он.

Квалифицированное убийство - преступление особой тяжести и срок привлечения к уголовной ответственности по ним составляет 15 лет, добавил Иван Соловьев. За его совершение предусмотрена смертная казнь (хоть и не применяемая в России из-за моратория). В этом случае вопрос о применении сроков давности к преступнику решается судом, добавил он.

Традиционный аутсайдер

Губернатором Хабаровского края Сергей Фургал был избран в сентябре 2018 года. В жесткой борьбе либерал-домкрат после второго тура обошел своего соперника-единоросса, тогдашнего главу региона Вячеслава Шпорта с результатом 69,57% против 27,97%. До участия в выборах Фургал в течение нескольких созывов избирался депутатом Госдумы от Хабаровского края, а еще ранее — депутатом регионального парламента. В ЛДПР он вступил в 2005 году. На новом посту губернатор часто конфликтовал с федеральным центром и был, по отзывам коллег, очень самостоятельным политиком.

ф Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев

После ареста Сергея Фургала на его защиту встало лишь руководство ЛДПР. Соратники губернатора в регионе от комментариев воздержались. Владимир Жириновский, выступая с трибуны Госдумы, заявил о возможном сложении полномочий всей фракции и партийных глав регионов, если давление на либерал-демократов будет продолжаться. По его словам, Фургал не будет исключён из партии, которая продолжит его защищать.

Впрочем, как пояснил «Известиям» источник в ЛДПР, сценарий сложения полномочий вряд ли будет реализован, ведь до новых выборов в Госдуму остается всего чуть больше года.

Неоднозначно восприняли историю с Фургалом его бывшие коллеги по Госдуме. Так, депутат от Хабаровского края Алексей Корниенко заявил «Известиям», что скелеты в шкафу есть у многих политиков, связанных с бизнесом из 90-х.

— Мне сложно судить, виновен он или нет. Но все разворачивается очень странно — ведь он избирался депутатом Госдумы четырех созывов, потом ему позволили стать губернатором. Я прекрасно знаю, что люди, которые избираются на такие должности, проходят все жернова проверок, — отметил парламентарий.

Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, напротив, написал в своем Twitter, что не удивлён аресту Фургала.

«В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС «Общак». Задержанный и осуждённый в 2011 преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом», — сообщил он.

Нашлись заступники у Фургала и в Совете Федерации.

— Я был с ним очень хорошо знаком. Он был и остается очень приличным человеком, — заявил «Известиям» сенатор от ЛДПР Сергей Калашников.

ф Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Его однопартиец Елена Афанасьева отметила, что явной критики по руководству регионом не было, поэтому задержание Сергея Фургала стало для нее неожиданностью. А сенатор от ЛДПР Сергей Леонов даже предположил, что это дело может быть "политическим инструментом давления" — либо лично на губернатора, либо на партию в целом.

— Не думаю, что эта ситуация повлияет на престиж партии, потому что в ней работают в большинстве своем люди, которые честно выполняют свои обязанности, — отметил он.

Эксперты, напротив, считают, что ЛДПР может получить репутационные потери.

— Фургал был многолетним спонсором партии. В прошлом году он привел отделение ЛДПР к победе на региональных выборах. Если обвинения против политика такого уровня будут подтверждены судебным решением, это станет серьезным ударом по старейшей парламентской партии и приведет к изменениям в системе региональной политики, — заявил «Известиям» глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Дальний Восток с 90-х годов находится под влиянием криминала, и местная власть связана с ним, отметил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— Чистки, которые начались с Сахалина и шли дальше, – звенья одной цепи декриминализации Дальнего Востока. Криминал во власти уменьшает инвестиционную привлекательность, снижает экономические показатели, увеличивает коррупционное давление, — сказал эксперт.

Но 90-е годы закончились и необходимость сотрудничать с криминалом, которая тогда была реалией жизни, отпала, подчеркнул он. Государство стало сильным, старые договоренности перестали работать. Кирилл Кабанов уверен, что это не последнее задержание такого характера.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов предполагает, что Сергей Фургал с очень высокой вероятностью будет отрешён от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия, и региону предстоят непростые выборы.

Также эксперт напомнил, что в рейтинге влияния субъектов АПЭК Сергей Фургал был традиционным аутсайдером. Например, в июне он занимал 81-е из 85 возможных мест.

Над материалом работали: Ирина Цырулева, Ярослава Костенко, Богдан Степовой, Наталья Башлыкова, Максим Ходыкин, Любовь Лежнева