И грянул лом: в чем обвиняют хабаровского губернатора Фургала

Следствие готовится предъявить обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в убийствах и одном покушении 15-летней давности. Все, что известно к этому часу — в материале «Известий».

Сняли неприкосновенность

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан оперативниками ФСБ России за совершение убийств и покушения на убийство дальневосточных предпринимателей, совершенных в 2004 и 2005 годах. Преступления, по версии СКР, совершены в составе преступной группы, где губернатору была отведена роль организатора.

— По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений , — говорится в пресс-релизе СКР.

В ведомстве уточнили, что преступления, инкриминируемые Фургалу, были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области. Кроме того, следствие намерено проверить причастность ОПГ, членство в которой приписывают Фургалу, к другим преступлениям, география которых распространяется и на Приморский край.

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для политика.

Следствие пока не называет имен жертв преступлений, в которых подозревается Фургал. По данным «Известий», речь идет о громком расследовании по факту убийств бизнесменов Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004 году, а также предпринимателя Олега Булатова в 2005 году. Покушение было совершено на Александра Смольского в 2005-м. Все потерпевшие были так или иначе связаны с рынком экспорта лома черного металла на Дальнем Востоке.

Эта сфера деятельности долгие годы была вподконтрольная нынешнему губернатору. А в прошлом году по обвинению в причастности к заказным убийствам был задержан давний деловой партнер Фургала — бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков.

— Независимо от наличия или отсутствия в законодательстве Хабаровского края положения о неприкосновенности губернатора, сам факт его задержания и возбуждения в отношении него уголовного дела говорит о том, что была совершена процедура снятия неприкосновенности , — считает управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, арест не означает моментальное отстранение от должности, но вероятнее всего он будет отстранён президентом в связи с утратой доверия. Эксперт также обратил внимание на тот факт, что сроки давности по вменяемым Фургалу преступлениям истекли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Этого недостаточно для привлечения к уголовной ответственности, но достаточно для отстранения от должности губернатора , — говорит Алексей Гавришев.

Арестовать главу региона не так просто, силовкам пришлось проводить спецоперацию. Между тем сама процедура юридически простая, считает адвокат юридической компании Центр Правосудия Армен Восканян.

— Опера приехали, представились, показали постановление, скорее всего, пока о приводе – его выписывает непосредственно следователь. После этого губернатора доставили к следователю и допросили. Охрана чиновника не может и не имеет права этому воспрепятствовать, — говорит правовед.

Как погибали металлисты

Первое из фигурирующих в расследовании убийств было совершено 19 октября 2004 года, жертва — Роман Сандалов. У него был конфликт с администрацией «Миф-Хабаровск», связанной в те годы с Фургалом и его партнерами. Его расстреляли из охотничьего карабина.

Гендиректор крупного дальневосточного холдинга Евгений Зоря был застрелен из пистолета Макарова в октябре 2004 года на парковке, всего 10 дней спустя после расстрела Сандалова. Он был убит во время деловой поездки — сам предприниматель и его семья постоянно проживали в Канаде. У Зори накануне был конфликт на финансовой почве с Фургалом и его партнерами — Олегом Булатовым и Николаем Мистрюком (все трое связаны с компанией по обработке лома черных металлов «Миф-Хабаровск»).

Примечательно, что Зоря знал о готовящемся в отношении него преступлении и намеревался попросить помощи у правоохранителей — в его квартире в Хабаровске было найдено письменное заявление, где он излагал свои опасения и перечислял круг тех, кто ему угрожает. В расследовании фигурировала местная ОПГ «Тимофеевские», руками которой могло быть совершено преступление — охранные структуры, подконтрольные бандитам, после гибели Зори стали отвечать за безопасность объектов его холдинга.

Фото: Depositphotos

Печальная участь вскоре постигла и бизнесмена Булатова (руководил компанией «Вест-Маркетинг»). Он был застрелен неизвестными через несколько месяцев после расправы над Зорей, 31 января 2005 года. Причем застрелили его по схожему с первым убийством сценарию — всадили семь пуль, когда он вышел из машины. После расстрела киллер для верности бросил гранату РГД-5. Основной вид деятельности погибшего — экспорт лома металла за рубеж. Фургал тогда прокомментировал изданию, что убийство стало для него полной неожиданностью.

«Ничего не предвещало убийства. Вряд ли оно связано с коммерческой деятельностью убитого», — сказал тогда Фургал.

Сухим из воду

Нынешний губернатор фигурировал в материалах расследования по факту убийства Романа Сандалова, пишет РЕН ТВ. У него в доме проводились обыски, его проверяли на причастность. Но странным образом никаких последствий для него и его политической карьеры тогда не наступило. Проигнорировало местное следствие и признание киллера Владимира Журавлева, арестованного в 2008 году за это преступление — он заявил, что Фургал приказал ему избавиться от Сандалова. Не смутило правоохранителей и то обстоятельство, что в день убийства исполнитель и Фургал созванивались. В дошедших до суда над Журавлевым материалах исчезли данные, компрометирующие политика.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Следственного комитета РФ Сотрудники ФСБ России доставляют задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву

Новый импульс расследованию был придан в ноябре 2019 года, когда суд в Москве арестовал по подозрению в убийствах и покушениях Мистрюкова. Он считается близким другом и надежным партнером Фургала — вместе с женой губернатора Ларисой Стародубовой они контролируют основные активы в регионе, связанные с оборотом чермета.

После ареста дальневосточного олигарха следствие продвинулось в расследовании убийств еще дальше — в СИЗО оказались бывший сотрудник службы безопасности южнокурильского аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, подозреваемый в покушение на убийство, гендиректор компании «Альтеза» Андрей Палей и неработающий Андрей Карепов.

Чего выжидали?

История с Фургалом поднимает важную проблему кадровых назначений, считает Вячеслав Лысаков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

— Информация, которой обладают силовики, полученная оперативным, агентурным путем, проверенная, подтвержденная и задокументированная, должна быть определяющим фактором при кадровых назначениях даже потому, что по большому счету — это вопрос национальной безопасности. Определяющими при кадровых решениях должны быть данные силовиков. Если на человека есть информация, подтверждающая его принадлежность к криминалитету, он не должен иметь право участвовать ни в каких политических схемах. Однако будем корректны – только суд может назвать Фургала преступником, — говорит Лысаков. Он напомнил, что это не первый подобный случай в российской политике.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

— У нас есть и бывшие депутаты, и члены правительства, и губернаторы, которые так или иначе ранее участвовали в сомнительных схемах и даже были участниками ОПС. Почему их допускают? Когда начнут слушать силовиков, будет порядок. Когда люди видят, что человек с сомнительным прошлым начинает продвигаться вверх по карьерной лестнице, это не вызывает уважения к системе государственной власти. Пока непонятно, что это. Либо это сигнал остальным вести себя правильно, либо это будет новая системная чистка, которую народ ждал. Здесь нужно разбираться системно и массово со всеми людьми, которые имеют сомнительный бэкграунд.

Доход от лома остался в семье

В 2018 году «Известия» опубликовали собственное расследование о том, как правительство Сергея Фургала фактически сделало металлургическое предприятие «Амурсталь» единственным в регионе экспортером вторчермета за рубеж. Совладельцами этого промгиганта на тот момент были супруга губернатора Лариса Стародубова и его давний партнер по бизнесу и однопартиец Николай Мистрюков.