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Хинштейн удивился «позднему задержанию» губернатора Фургала

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учете МВД еще с 1990-х годов из-за подозрений в связях с преступным сообществом. Об этом в четверг, 9 июля, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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«Не удивлен аресту Фургала, удивлен, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х как связь ОПС «Общак». Задержанный и осужденный в 2011 году преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)», — написал Хинштейн в своем Twitter.

Накануне следователи совместно с сотрудниками ФСБ России задержали Фургала. Он проходит по уголовному делу об организованной преступной группе, причастной к планированию и совершению убийств в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Источник «РИА Новости» уже сообщил, что злоумышленники, которые признались в убийствах и назвали заказчиком Фургала, были задержаны оперативниками еще в прошлом году.

На данный момент Фургал находится в Москве. Следственный комитет проверяет его на причастность и к другим тяжким преступлениям.

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