Источник рассказал об убийцах, которые назвали Фургала заказчиком

Злоумышленники, которые признались в убийствах и назвали их заказчиком губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, были задержаны оперативниками в прошлом году. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«В прошлом году правоохранители взяли преступников, которые признались в том числе и в этих убийствах по заказу. При этом указали на заказчика. В этом смысле у правоохранителей нет выбора не реагировать», — говорится в сообщении.

Сообщается, что речь идет об убийстве конкурента, в котором подозревают чиновника. Предположительно, будучи губернатором, он начал принимать решение в пользу аффилированных компаний. Это вызвало недовольство местных бизнесменов.

«В связи с этим появились показания, подтверждающие его причастность к организации убийства [бизнесмена Евгения] Зори в начале 2000-х», — приводит агентство данные своего источника.

Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности России задержали Фургала 8 июля. Он подозревается в организации убийств и покушений на бизнесменов.

По данным телеканала РЕН ТВ, его подозревают в причастности к убийствам предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования кроме хабаровского губернатора ранее задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли в преступлениях.

СК также проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Ранее в четверг чиновника отправили в Москву для следственных действий.