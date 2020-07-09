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Раскрыты подробности «дела Фургала»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Телеканал РЕН ТВ узнал, в организации убийств каких предпринимателей подозревается губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Глава региона был задержан 9 июня. По данным телеканала, Фургал подозревается в организации убийств бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова.

Первый был партнером Фургала по бизнесу (с 2003 года они являлись совладельцами ликвидированного к настоящему моменту ООО «ВЭС-маркетинг»).

Зоря судился с чиновником за производственное помещение в Хабаровске, а Сандалов конфликтовал с работниками металлобазы ООО «Миф-Хабаровск», владельцем которой также являлся Фургал.

Все трое были убиты практически в одно время – в конце 2004-го – начале 2005 года.

Кроме того, все были застрелены после начала конфликтов с Фургалом, отметили журналисты.

Так, Зоря был застрелен возле своего дома в октябре 2004 года. Киллер выстрелил в него не менее восьми раз. Фургал и его партнер Николай Мистрюков уже тогда попали в поле зрения следователей.

Также в октябре застрелен был и Сандалов. Киллера удалось найти, им оказался некий Владимир Журавлев, с которым в день расправы контактировал Фургал. Однако тогда вина нынешнего губернатора доказана не была.

Булатов был убит в январе 2005 года.

В 2019 году по подозрению к причастности к убийствам были задержан еще троих соратников губернатора - Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палей.

Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время Фургалу предъявят обвинения и этапируют в Москву.

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