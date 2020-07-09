Опубликованы кадры задержания губернатора Хабаровского края

Кадры с момента задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о покушении на убийство опубликовал телеканал РЕН ТВ в четверг, 9 июля.

О задержании Фургала стало известно ранее в четверг. Правоохранители вышли на чиновника в ходе расследования многоэпизодного уголовного дела организованной преступной группы, которая была причастна к организации и совершению убийств в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также в отношении него будет вынесено судебное решение о мере пресечения.