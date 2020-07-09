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Губернатора Хабаровского края задержали по делу о покушении на убийства
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Губернатора Хабаровского края задержали по делу о покушении на убийства

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Фото: TASS/URA.RU
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Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о покушении на убийства. Об этом в четверг, 9 июля, заявили в СК РФ.

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Правоохранители вышли на чиновника в ходе расследования многоэпизодного уголовного дела организованной преступной группы, которая была причастна к организации и совершению убийств в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

Отмечается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также в отношении него будет вынесено судебное решение о мере пресечения.

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже были задержаны и арестованы четверо участников организованной группы. Им предъявлены обвинения в зависимости от роли в преступлениях.

Кроме того, следователи проверяют возможность причастности участников данной преступной группы к другим особо тяжким преступлениям в регионе.

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