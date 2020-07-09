СК проверит Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

СК проверяет губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 9 июля.

«При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области. Данная работа осуществляется Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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