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Появилось видео задержания губернатора Фургала

Юрист оценил срок давности по статьям УК против губернатора Фургала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заведующий коллегией адвокатов «Фокс» Андрей Беловодский рассказал 9 июля, что статьи, которые инкриминируют губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, имеют срок давности до 15 лет.

«Как гласит статья 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 10 лет по тяжким и 15 лет по особо тяжким преступлениям», — отметил юрист в интервью ТАСС, добавив, что с момента предполагаемых преступлений Фургала прошло уже 15–16 лет.

При этом эксперт подчеркнул, что суд может рассматривать уголовные дела вне зависимости от срока давности, однако это будет учитываться в приговоре.

Фургал был задержан оперативниками ранее в этот день. Его подозревают в организации убийств бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Все трое были застрелены в конце 2004 — начале 2005 годов.

При этом Фургал являлся фигурантом дела об убийстве Сандалова еще в 2004 году, однако до суда не дошли материалы.

В ближайшее время главе Хабаровского края предъявят обвинения и этапируют в Москву.

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