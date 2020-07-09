Обыски у Фургала по делу об убийстве бизнесмена прошли еще в 2004 году

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал являлся фигурантом дела об убийстве бизнесмена Романа Сандалова еще в 2004 году, однако до суда не дошли материалы, которые могли указывать на причастность чиновника, пишет 9 июля РЕН ТВ.

Как узнали журналисты, Сандалов конфликтовал с работниками металлобазы ООО «Миф-Хабаровск», владельцем которой являлся Фургал. В октябре 2004 года предприниматель был расстрелян из «Сайги».

В ходе расследования уголовного дела оперативники провели обыски у будущего главы Хабаровского края и обнаружили в его квартире около 100 патронов 12 калибра — такими же был застрелен Сандалов.

О непосредственной причастности Фургала к убийству заговорили после ареста киллера Владимира Журавлева в 2008 году. Исполнитель заверил, что получил приказ ликвидировать бизнесмена от Сергея Фургала. Кроме того, в день убийства они говорили по телефону.

Однако при вынесении приговора материалы в отношении Фургала и свидетельства против него не фигурируют, отмечает РЕН ТВ. Исчезли и сведения об обыске в его квартире.

Однако в этот раз правоохранителям удалось собрать доказательства сразу по нескольким эпизодам преступной деятельности губернатора, среди которых организация покушений и убийств. Помимо Сандалова следователи считают Фургала причастным к гибели Олега Булатова и Евгения Зори.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный 9 июля губернатор доставлен в Москву.