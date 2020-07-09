Губернатора Хабаровского края Фургала доставили в Москву

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Москву для проведения следственных действий в четверг, 9 июля.

Хабаровского губернатора доставили в столицу рейсовым самолетом в 12:18 мск в сопровождении сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета (СК) России. Его вывезли с территории аэропорта Шереметьево и везут на допрос в Следственный комитет в Техническом переулке.

Фургала задержали 8 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли в преступлениях. На губернатора дали показания предполагаемые соучастники убийств.

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.