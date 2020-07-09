В Кремле прокомментировали задержание Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о причастности к криминальным сферам того или иного человека, в том числе чиновника, может быть доказано только в суде. Поэтому, по его словам, делать выводы о принадлежности к криминальным кругам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного ранее по подозрению в организации убийств, преждевременно.

«Смотрите, решение о принадлежности того или иного гражданина, будь то Фургал или еще кто-то, к криминалу может принять только суд. Только суд. Предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-либо выводы преждевременно», — завил Песков в четверг, 9 июля, отвечая на вопрос журналистов о вероятности нахождения представителей криминала в высших эшелонах власти региона.

Он отметил, что если решение об увольнении губернатора в связи с утратой доверия будет принято главой государства Владимиром Путиным, то Кремль об этом объявит. При этом Песков отметил, что в настоящий момент Фургал продолжает оставаться главой региона, несмотря на расследование в отношении него.

Песков воздержался от оценки работы Фургала и отметил, что о подозрениях в отношении губернатора Путин узнал в установленном следствием порядке. Отказался он и комментировать возможность ухода всей фракция ЛДРП из Госдумы в качестве протеста из-за задержания Фургала.

Ранее в этот же день лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский возмутился неподобающим задержанием губернатора Фургала, выразив удивление, что следователи «ждали 15 лет» с момента вероятного преступления. Также глава фракции заявил, что Фургала никогда не исключат из партии. Вдобавок к этому Жириновский пригрозил сложением полномочий депутатами ЛДПР из-за ситуации с губернатором.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России задержали Фургала 8 июля. Он проходит по уголовному делу об организованной преступной группе, причастной к планированию и совершению убийств в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В частности, его подозревают в организации убийств и покушений на бизнесменов.

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли в преступлениях. На губернатора дали показания предполагаемые соучастники убийств.

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Ранее его доставили в Москву для проведения следственных действий.