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Суд в Колумбии приостановил деятельность военных США в стране

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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Суд Колумбии в четверг, 2 июля, вынес решение о приостановке деятельности группы американских военных на территории страны до получения одобрения со стороны сената. Об этом сообщает газета El Tiempo.

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Вердикт был вынесен административным судом столичного департамента Кундинамарка. Согласно ему президент Иван Дуке Маркес обязан приостановить всю деятельность американских военных на территории Колумбии в течение следующих 48 часов. Помимо этого, глава государства должен направить в сенат всю информацию, касающуюся прибытия, пребывания и деятельности военнослужащих США.

В начале июня в страну прибыла группа американских военных для обучения и предоставления консультаций колумбийцам по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В начале марта колумбийская полиция в Санта-Марте изъяла почти 468 кг кокаина, который был замаскирован под семена авокадо. Партия авокадо предназначалась для транспортировки в Бельгию.

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