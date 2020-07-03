Суд в Колумбии приостановил деятельность военных США в стране

Суд Колумбии в четверг, 2 июля, вынес решение о приостановке деятельности группы американских военных на территории страны до получения одобрения со стороны сената. Об этом сообщает газета El Tiempo.

Вердикт был вынесен административным судом столичного департамента Кундинамарка. Согласно ему президент Иван Дуке Маркес обязан приостановить всю деятельность американских военных на территории Колумбии в течение следующих 48 часов. Помимо этого, глава государства должен направить в сенат всю информацию, касающуюся прибытия, пребывания и деятельности военнослужащих США.

В начале июня в страну прибыла группа американских военных для обучения и предоставления консультаций колумбийцам по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В начале марта колумбийская полиция в Санта-Марте изъяла почти 468 кг кокаина, который был замаскирован под семена авокадо. Партия авокадо предназначалась для транспортировки в Бельгию.