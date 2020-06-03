Антонов отверг обвинения в адрес РФ о причастности к протестам в США

Москва отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в США и надеется на скорейшее восстановление порядка и конституционных прав американских граждан. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов 3 июня.

«Даже в этой ситуации, когда страна столкнулась со столь серьезными проблемами, пытаются найти российский след, пытаются обвинить Россию в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела США, якобы подстегиваем то, что здесь происходит. <…> Это всё неправда», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Беспорядки в США дипломат назвал бедой и «свидетельством и нарушения прав человека, и двойных стандартов», отметив, что от действий провокаторов при погромах погибают люди.

Россия, в свою очередь, обеспокоена происходящим и надеется на скорейшее урегулирование ситуации, чтобы страны могли продолжить двустороннее сотрудничество, добавил Антонов.

О наличии «русского следа» в беспорядках ранее заявила экс-советник бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. По ее признанию, такой вывод она сделала, опираясь «на собственный опыт», но аргументов в пользу своих обвинений не привела.

Подобные заявления официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала частью антироссийской кампании, которая началась при экс-президенте Бараке Обаме. Она подчеркнула, что протесты являются внутренним делом США, которые каждую свою проблему пытаются подать как «каким-то образом мотивированную Россией».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что подобные инсинуации являются ошибочными и «никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона». По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, худшее, что сейчас может сделать Россия, это начать оправдываться.

Массовые акции протеста в США начались с Миннеаполиса, где в конце мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. После жалобы из местного магазина правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — 46-летнего Флойда, — повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания на его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице.

После инцидента полицейских уволили, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. Несмотря на это, во многих городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на протестные акции и потребовал отвечать на погромы силой. Он поручил направить дополнительные силы для подавления митингов и назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.