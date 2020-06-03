«Мир как будто сошел с ума»

В США уже неделю бушуют беспорядки, которые, подобно коронавирусу, охватили множество городов по всей стране. Миннеаполис не смолкает даже ночью. Его примеру последовали Лос-Анджелес, Феникс, Хьюстон, Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон и другие мегаполисы и не очень крупные города. Очевидцы протестов рассказали «Известиям», что там на самом деле происходит .

Роман, 29 лет, живет в США уже 12 лет, работает на одну из частных компаний, пригород Детройта

«Сегодня в городе Анн-Арбор (штат Мичиган) была толпа, человек 200–300, может и больше, все одеты в черное, многие в масках протестовали против полицейского беспредела.

Больше плакатов было против расизма («Нет расизму!»), но встречались и такие — ACAB: All cops are bastards («Все полицейские — негодяи»). Окажись Джордж Флойд белым, а коп черным или же оба они были бы белые или оба черные, вряд ли бы раздули такую шумиху. Американские СМИ вообще охотно создают шумиху вокруг меньшинств, особенно в больших городах, где живут либерально настроенные граждане. Если представитель власти белый, то любое его действие можно списать на расизм.

В Детройте полицейские говорили, что подходит комендантский час, пора бы людям расходиться. Но протестующие отказались, в результате копы стали распылять слезоточивый газ, 30–40 человек арестовали. Эти акции уже давно перестали быть протестом против убийства Джорджа Флойда. Люди стали устраивать вакханалию, громить все, поджигать. Мне не попался на глаза ни один плакат, на котором бы хоть что-то упоминали о Джордже Флойде .

В протестах принимает участие такая смешанная толпа: белые, черные, латиносы, в основном от 18 до 25 лет, но приходят люди и постарше . Сейчас школы и университеты закрыты, многие сидят без работы, им делать нечего. Так что здесь в основном студенты или безработные».

Микаэль, 40 лет, датчанин, Миннеаполис, фрилансер

«Комендантский час в Миннеаполисе наступает в восемь вечера. Пару дней назад полицейские в мегафон призывали всех расходиться, угрожая арестами . Но мало кто сдвинулся с места. Люди продолжали скандировать: «Не убивайте нас!» Потом начался ужас. Улицу быстро заполнили копы в полной экипировке, стали распылять слезоточивый газ, все заволокло каким-то желто-серым дымом, все куда-то побежали .

США Фото: Global Look Press/Carsten Koall/dpa

Я наблюдал за происходящим, стоя на мосту. Тут увидел, что вдалеке бежит коп, в его руках был пистолет. Я был уверен, что он бежит ко мне и целится в меня. Подумал: всё, мне конец . Как-то автоматически поднял руки, он пробежал мимо. Когда я сел в машину, меня всего трясло. Долго потом не мог прийти в себя. На улицах теперь постоянно пахнет гарью. Тут сожгли полицейский участок, еще какие-то соседние здания пострадали. По телевизору видел, что грабили какие-то магазины».

Георгий, 53 года, 10 лет живет в Вашингтоне, работает в одной из частных компаний

«Здесь всё, конечно, спокойнее, чем в Нью-Йорке. Вообще прекратить беспорядки можно было бы и в первый день. Но по сути получается какой-то сюр: полицейские в Вашингтоне сами дают протестующим возможность хулиганить и мародерствовать. Видно, что среди этих беспредельщиков есть укуренные, многие идут распивают алкогольные напитки. Пока они крушат всё на своем пути, поджигая машины, громя витрины, копы просто стоят и смотрят. Причем в самый разгар комендантского часа . Потом могут припугнуть бесчинствующих слезоточивым газом либо свето-шумовой гранатой. Те отбегут куда-нибудь, а потом опять возвращаются с камнями, петардами, бутылками. Полицейские не вмешиваются, ведут себя как-то вяло, такое ощущение, что их задача — только плотно смыкать ряды».

Теренс, 27 лет, студент Университета Миннесоты, живет в Миннеаполисе

« Я сам темнокожий, большинство моих друзей тоже. Учусь в местном колледже, ничего противозаконного никогда не делал. Сейчас вышел на улицу, чтобы доказать, что жизни черных тоже имеют значение. У меня нет гарантии, что если я попаду в лапы копов, они обойдутся со мной справедливо . Если где-то поблизости белые полицейские, я не чувствую себя в безопасности, совсем наоборот — стараюсь держаться от них подальше. Не дай бог к чему-нибудь прицепятся».

США Фото: Global Look Press/XinHua

Джоннетта Филпоттс, 47 лет, домохозяйка из Чикаго

« Один из протестующих начал задирать полицейского, я быстро его осадила. Он не только прекратил, но еще и извинился передо мной. Так нельзя себя вести. Я понимаю, что всюду царит несправедливость, мир как будто сошел с ума. Ни у кого нет права отнимать человеческую жизнь, но мародерство и поджоги здесь не могут , это лишь усугубит ситуацию. Вместе с другими женщинами я прихожу расчищать завалы в магазинах. В нашем районе два больших супермаркета, их оба разграбили в выходные. Где нам теперь покупать продукты? Они вынесли всё, даже баночки с детским питанием!»

Эллиотт, 30-летний администратор в одном из фитнес-центров Гарлема, Нью-Йорк

«Еще вчера писали слоганы на коробках из-под пиццы, а сейчас выходят на улицу с железяками в руках, грабят магазины, потом носят эту украденную одежду. Многие настроены очень негативно, для них эти акции протеста — прекрасная возможность воплотить в жизнь свои планы. Среди протестующих есть белые и чернокожие, азиаты и латиносы, большинство из них — преимущественно молодые люди ».

Томас Туссоу, 25 лет, студент, Давенпорт (штат Айова)

«Я разговаривал с кем-то из знакомых и вдруг услышал стрельбу. А потом люди стали визжать. Оказывается, протестующие открыли огонь по копам. Потом сообщили, что двое погибли , один полицейский получил ранение. Мне очень плохо из-за того, что случилось. Мы совсем не для этого вышли на улицы. Изначально все акции были мирными. Но потом люди как будто сошли с ума . Они перечеркнули всё, ради чего это все начиналось».

Алекс, 31 год, водитель, получил американское гражданство, живет в пригороде Детройта

«Самые буйные толпы в больших городах. На улицы выходят какие-то маргиналы, которые решили использовать эти протесты в своих целях. У них накипело, а тут появилась возможность заняться вандализмом . Протестующие сжигали полицейские машины, например, которые были куплены на деньги налогоплательщиков.

США Фото: Global Look Press/John Lamparski/Keystone Press Agency

Пару дней назад наша губернатор Мичигана Гретхен Уитмер поддержала протестующих, заявив, что у них есть на это право — его гарантирует первая поправка к конституции США. Но, когда месяц назад протестующие пришли в Капитолий Мичигана, попросив, чтобы, несмотря на введенный в штате карантин, им разрешили работать, губернатор это осудила . Эти люди были из северной и центральной частей штата, там собственные хозяйства и личный бизнес. Из-за того что им запретили работать, их бизнес прогорал, они не могли кормить свои семьи. Но как только вышли протестовать против смерти черного мужчины, она сменила риторику. Оказалось, что право народа мирно собираться — это их естественное право. Двойные стандарты в действии.

Никто и слова не говорит о коронавирусе. Еще месяц назад пандемия COVID-19 была темой номер один, а сейчас, как будто исчезла . Позавчера Уитнер сняла распоряжение, согласно которому надо было оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции. Раньше из-за пандемии собираться могли не более 10 человек, но сейчас она сняла и это ограничение. Это политическое решение, чтобы протестующие могли выйти, потому что они в основном поддерживают на выборах демократов. Наша губернатор как раз демократ, поэтому она себе уже подготовила избирательную базу ».

1_2020-05-29T055652Z_244388194_RC23YG92F68Y_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE В американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) продолжаются беспорядки и погромы, вызванные смертью в полицейском участке чернокожего задержанного. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Carlos Barria 2_2020-05-29T055654Z_1702847629_RC23YG9VWDBY_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан 25 мая по подозрению в совершении преступления Фото: REUTERS/Carlos Barria 3_GettyImages-1215982502 Чернокожие жители Миннеаполиса уверены, что Флойд погиб в результате применения к нему неоправданного насилия сотрудниками полиции Фото: Getty Images/Stephen Maturen 4_GettyImages-1229145113 Начавшись в Миннеаполисе, беспорядки уже перекинулись на другие города США с большим количеством чернокожих жителей, в частности, Лос-Анджелес Фото: Getty Images/Star Tribune/Mark Vancleave 5_GettyImages-1229778026 Протестующие жгут и переворачивают автомобили, выкрикивают антиправительственные лозунги и грабят магазины Фото: Getty Images/Star Tribune/David Joles 6_2020-05-29T010549Z_1968580812_RC21YG9HZDGX_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей ввел в городе режим чрезвычайной ситуации сроком на 72 часа Фото: REUTERS/Carlos Barria 7_2020-05-29T055655Z_924369842_RC22YG9O5SD0_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE В результате столкновений с полицией есть пострадавшие, их количество уточняется Фото: REUTERS/Carlos Barria 8_2020-05-28T222445Z_112563010_RC2XXG9G2BY1_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE Президент США Дональд Трамп распорядился ввести в город 500 бойцов Национальной гвардии в помощь местным правоохранительным органам Фото: REUTERS/Adam Bettcher 9_2020-05-28T222434Z_817020744_RC2YXG92YGG2_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE Протестующие числом около 300 человек напали 29 мая на врачей скорой помощи, приехавших к пикетируемому полицейскому участку Фото: REUTERS/Adam Bettcher 10_2020-05-29T020813Z_1901799681_RC21YG939C4O_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE Погромы и грабежи уже нанесли значительный ущерб экономике Миннеаполиса Фото: REUTERS/Carlos Barria 11_2020-05-29T034843Z_1698780292_RC23YG98Y7YP_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS-POLICE Протестующие уже сожгли один из полицейских участков, где служили причастные к задержанию Флойда сотрудники Фото: REUTERS/Carlos Barria 12_GettyImages-1215995071 В погромах активное участие принимает радикальная молодежь Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Steel Brooks

Дмитрий, 35 лет, независимый журналист, живет в Нью-Йорке

«Я прилетел ночью из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Там к тому моменту уже ввели комендантский час. По улицам было невозможно передвигаться, ничего не работало.

В стране назрела проблема расизма. Многие белые люди априори считают черных преступниками. Вся система направлена на то, чтобы у чернокожих не было возможностей, у них не было образования. По сути у афроамериканцев очень мало шансов выбиться в люди.

То, что происходит сейчас,— это исторические события, это сродни движению Мартина Лютера Кинга за гражданские права чернокожих . В разных штатах существуют законы, ограничивающие голосование афроамериканцев, в некоторых штатах есть школы, в которых чернокожим сложно получить образование. Например, в Алабаме и Миссисиппи есть учебные заведения, которые нелегально разделены на черные и белые.