После семи: Трамп объявил формат G7 устаревшим

Японские власти раскритиковали заявление Дональда Трампа о том, что формат «большой семерки» устарел, отметив, что по-прежнему считают его важной площадкой для сотрудничества. Накануне американский лидер решил перенести саммит G7 (туда входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия) на сентябрь и расширить список гостей, пригласив на форум Южную Корею, Австралию, Индию и Россию, шесть лет назад исключенную из этого клуба элитных держав. На переговоры в США уже отказалась лететь Ангела Меркель. По ее мнению, пока слишком рано проводить столь масштабные мероприятия. Многие уверены, что Трампу нужен этот саммит в расширенном формате для борьбы в преддверии президентских выборов, чтобы убедить избирателей, что ситуация находится под контролем и США возвращаются к нормальной жизни. Подробности — в материале «Известий».

Сигнал к нормализации

«Наша страна считает, что формат G7 продолжает оставаться важной площадкой для сотрудничества и решения стоящих перед международным сообществом проблем странами — участницами группы», — прокомментировали в правительстве Японии слова президента США Дональда Трампа, назвавшего «большую семерку» устаревшей группой стран. «Я откладываю это [саммит], поскольку я не чувствую, что G7 должным образом представляет то, что происходит в мире», — пояснил он.

Заявление американского лидера наделало немало шума. 30 мая в Белом доме сообщили, что Трамп переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь, а также собирается пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. По замыслу президента США, встречу планируется провести в очном формате, сам форум должен показать, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась и возможно возвращение к нормальной жизни . «Это станет отличным сигналом для всех — нормализация!» — написал политик в своем Twitter.

v1 Саммит G7 в Биаррице с отсутствующим на своем месте Дональдом Трампом, Франция, август 2019 года Фото: ТАСС/EPA/LUDOVIC MARIN

Затею Трампа сразу же поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, согласившись прилететь в США и отметив «важность личной встречи». Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что хотел бы посетить этот форум. 2 июня Франция смягчает большую часть карантинных ограничений, 15 июня возобновятся поездки внутри Евросоюза. О готовности поехать на встречу в США заявили премьер-министр Италии Джузеппе Конто и японский лидер Синдзо Абэ. Японские СМИ при этом отметили, что в таком случае после возращения в Токио, согласно действующим правилам, ему придется провести две недели на карантине.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пока не дал окончательный ответ «из-за опасений по поводу коронавируса и канадских правил карантина». А канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение американского лидера «из-за продолжающейся пандемии».

А Меркель против

Нежелание главы немецкого правительства прилететь в США американские СМИ посчитали свидетельством того, что отношения между Берлином и Вашингтоном в последнее время всё больше осложняются. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, близкие к переговорам, на прошлой неделе между политиками во время телефонного разговора возникли разногласия по целому ряду вопросов. Они обсуждали отношения внутри Североатлантического альянса, «Северный поток – 2», а также отношения с Китаем.

«Отказ Меркель лично приехать на саммит G7 может подорвать попытки Трампа представить этот саммит как знаковое событие, которое подведет черту под периодом локдаунов и введенных для борьбы с пандемией коронавируса запретов на передвижения», — уверены авторы публикации.

м3 Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

С точки зрения немецкого канцлера, пока еще слишком рано проводить масштабные мероприятия, учитывая, что вирус продолжает распространяться . И, несмотря на постепенный запуск экономик разных стран, врачи призывают сохранять бдительность и соблюдать социальную дистанцию.

В частности, глава правительства ФРГ выступила против проведения саммита лидеров ЕС в Брюсселе 19 июня , хотя странам Евросоюза необходимо срочно договориться по поводу нового бюджета на ближайшие 7 лет. Он должен вступить в силу 1 января следующего года и включить в себя большой пакет финансовой помощи, необходимый для преодоления экономических последствий пандемии. Главы европейских государств и правительств уверены, что соглашение по этому вопросу им удастся заключить только в том случае, если все лидеры соберутся лицом к лицу.

Источники Politico сообщают, что из-за нежелания Меркель приехать на саммит «Трамп пришел в ярость» . Со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с ситуацией, издание сообщает, что если немецкий канцлер посчитает это (саммит в очном формате. — «Известия») плохой затеей», то политики из стран ЕС ее поддержат и не поедут в США.

м2 Фото: REUTERS/Peter Nicholls

«Лидеры стран G7 опасаются того, что Трамп может использовать их визит, чтобы сделать удачные совместные снимки, необходимые ему в преддверии президентских выборов, а также чтобы заявить о возвращении мировой экономики в нормальное состояние — разумеется, благодаря его усилиям», — пишет американское издание.

А давайте позовем Россию

О желании пригласить Россию на саммит «большой семерки» американский лидер заявил еще в августе прошлого года на саммите G7 во французском Биаррице . Он неожиданно сообщил журналистам, что главы государств обсудили возможность возвращения России в этот формат. По его словам, нет смысла обсуждать без Москвы глобальные проблемы: ситуацию в Сирии, Иране и КНДР.

«В какой-то момент на саммите стало жарко и напряженно. Большинство лидеров убеждали Трампа, что G7 — это семья, клуб, сообщество либеральных демократий. Россия не придерживается этих ценностей, поэтому президента Путина невозможно так просто вернуть в этот формат переговоров. Но президент США отказывался прислушаться к этим доводам», — писала британская газета The Guardian со ссылкой на дипломатический источник.

Понимая, что президента США не переубедить, лидеры стран G7 согласились, что необходимо укреплять сотрудничество с Россией. Открыто Трампа поддержал лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Японский лидер Синдзо Абэ, считающий одной из своих главных внешнеполитических задач улучшение отношений с Москвой, сохранил нейтралитет.

м4 Саммит «нормандской четверки», Франция, декабрь 2019 года Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Ангела Меркель тогда отметила, что говорить о возвращении России в этот формат преждевременно, пока не выполнены Минские соглашения. Борис Джонсон заявил, что Лондон не согласится на участие Москвы ни при каком раскладе.

Трамп это не остановило, и он заявил, что хочет пригласить Путина на саммит в США в 2020 году. В Москве тогда сообщили, что готовы рассмотреть приглашение, если оно поступит. При этом в Кремле неоднократно поясняли, что Россия готова к диалогу, но присоединение к формату — не самоцель для нее . Более выигрышными российские власти считают другие форматы обсуждения глобальных проблем, в частности в рамках «большой двадцатки», в состав которой входят все крупнейшие страны мира.

В предложении Трампа нет ничего нового, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Страна, принимающая у себя «большую семерку», имеет право приглашать гостей. Надо понимать, что гость мероприятия — это не член форума. У него нет возможности влиять на повестку дня, на обсуждающиеся вопросы. Это скорее наблюдатель, а не участник. Хотя он и может высказывать свои мысли. «Большая семерка», а потом и «большая восьмерка», особенно после создания G20, воспринимались в первую очередь как клуб либеральных западных демократий. И России поэтому было так трудно вписаться в эту компанию. Если говорить о расширении, то оно противоречит тем принципам, ради которых «семерка» создавалась, — рассказал эксперт «Известиям».

м5 Фото: ТАСС/Михаил Метцель

По его словам, если Россия согласится принять участие в саммите, который пройдет в США, то это не принесет ей особой пользы. «Встречи такого рода всегда дают разные возможности: заявить о своей позиции, провести двусторонние переговоры на полях встречи, подтвердить, что Россия не находится в изоляции, ее приглашают. Но каких-то больших дивидендов это бы не дало», — уверен политолог.

Научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов не согласен с утверждением американского лидера о том, что формат G7 устарел. «Более того, его ценность и значимость выросли, потому что отношения внутри западного сообщества крайне запутанные и сложные. И по идее их как раз бы сейчас и обсуждать, если бы было такое желание. Но, видимо, такого желания нет», — рассказал он «Известиям».