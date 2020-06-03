Вдова погибшего афроамериканца впервые выступила с обращением

Рокси Вашингтон, вдова погибшего при задержании полицейскими Джорджа Флойда, впервые выступила в прямом эфире, во время которого эмоционально рассказала о своем горе и потребовала объективного расследования.

Женщина осталась без мужа, а ее шестилетняя дочь — без отца.

«У Джанны нет отца. Он никогда не увидит, как она вырастет, закончит школу… Ей нужен папа, у нее его больше нет», — цитирует Вашингтон британское издание Mirror.

Вдова обратилось к правительству США с призывом наказать полицейских, принимавших участие в задержании Флойда.

Также она подчеркнула, что ее муж был хорошим человеком и он заслуживает справедливости, сообщает телеканал «360».

Вот уже неделю в США не утихают протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщает телеканал «Звезда». Его задержание вызвало бурю негодования. Один из полицейских наступил коленом Флойду на шею. Мужчина говорил, что не может дышать и просил отпустить, но сотрудник полиции проигнорировал его слова. В результате Флойд скончался в реанимации. По заключению медиков, смерть наступила в результате удушения.

Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Папа римский Франциск в связи с последними событиями в США, где проходят массовые акции протеста из-за убийства афроамериканца, осудил насилие и любое проявление расизма, пишет «Москва 24».