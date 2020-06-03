Папа римский осудил насилие и расизм в связи с протестами в США

Папа римский Франциск в связи с последними событиями в США, где проходят массовые акции протеста из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, осудил насилие и любое проявление расизма.

«Дорогие друзья, мы не можем терпеть или закрывать глаза на любое проявление расизма», — приводит его слова в среду, 3 июня, Vatican News.

Как отметил понтифик, с помощью насилия ничего нельзя добиться, «но потерять можно многое».

«Сегодня я присоединяюсь <...> к Миннеаполису и всем Соединенным Штатам в своей молитве за упокой души Джорджа Флойда и всех потерявших жизни из-за греха расизма», — сказал Франциск.

Волна беспорядков охватила США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и взяли начало массовые протесты в десятках городов.

Несмотря на то что участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности, демонстрации в американских городах продолжаются. Зачастую они сопровождаются погромами, мародерством и столкновениями с полицией.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.