Похороны Джорджа Флойда пройдут 9 июня в Хьюстоне

Определено место похорон погибшего во время задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Церемония пройдет в Хьюстоне на следующей неделе. Об этом во вторник, 2 июня, сообщило похоронное бюро Fort Bend на своей странице в Facebook.

Публично попрощаться с Флойдом можно будет в понедельник, а во вторник, 9 июня, состоится закрытая церемония и захоронение на кладбище Huston Memorial Gardens.

Прощания начнутся на этой неделе: в четверг в Северо-Центральном университете в Миннеаполисе, в субботу мероприятие пройдет в городе Рэфорд в Северной Каролине, где родился погибший.

Накануне экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, боксер Флойд Мэйвезер сообщил, что возьмет на себя расходы на похороны Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала массовые протесты в США. Он оплатит траурные церемонии в Хьюстоне, Миннесоте и Шарлотте.

Массовые акции протеста в США начались с Миннеаполиса, где афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими. Демонстрации нередко сопровождаются погромами и столкновениями с правоохранителями. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на протестные акции и потребовал отвечать на погромы силой. Он поручил направить дополнительные силы для подавления митингов и назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.

Инцидент, вызвавший общественный резонанс, произошел в конце мая. Полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Джордж Флойд. Полицейские повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания не его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице.