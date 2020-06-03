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Около 10 тыс. человек вышли протестовать на улицы Портленда

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Фото: REUTERS/Alex Milan Tracy/Sipa USA
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От 7 до 10 тыс. человек участвуют в акции протеста на улицах американского города Портленд штата Орегон. Об этом в среду, 23 июня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя полиции города Майкла Робертса.

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Демонстранты разделились на основные две группы. Они митингуют в разных районах города. Протесты первой, как отметил Робертс, проходят мирно, и стражам порядка не пришлось никого задерживать.

Однако вторая толпа оказалась менее спокойной. Как отмечает местный департамент полиции в своем Twitter, некоторые из демонстрантов на пересечении 4-й улицы и Тейлор-стрит забрасывали стражей порядка некими предметами. Правоохранители отмечают, что уже провели несколько арестов, так как данное собрание после столкновений было признано незаконным.

«Это незаконное собрание, и мы продолжаем советовать толпе покинуть центр города. <…> Мы уже провели несколько арестов и будем продолжать это делать», — говорится в сообщении полиции Портленда.

Накануне губернатор штата Орегон Кейт Браун отказала мэру Портленда Тэду Уилеру в его просьбе мобилизовать в городе национальную гвардию для подавления волны протестов. Чиновница добавила, что направит с город 100 невооруженных полицейских и 50 бойцов нацгвардии, которые помогут местным стражам порядка задерживать нарушителей.

Браун подчеркнула, что людям разрешено спокойно и безопасно продолжать свои призывы к реформе.

Волна беспорядков охватила США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и взяли начало массовые протесты.

Несмотря на то что участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности, демонстрации в американских городах продолжаются. Зачастую они сопровождаются погромами, мародерством и столкновениями с полицией.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.

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