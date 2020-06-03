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Один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в Нью-Йорке

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Фото: TASS/Zuma
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В Нью-Йорке полиция застрелила человека, открывшего огонь по людям, сообщает телекомпания ABC, со ссылкой на источники.

Перестрелка произошла в районе Бруклин после 21:00 (04:00 мск среды, 3 июня). Преступник сумел ранить двух человек. Прибывшие на место стражи порядка тяжело ранили стрелявшего, который позднее умер. Также во время произошедшего пострадали двое полицейских.

Инцидент произошел на фоне массовых беспорядков в США, которые начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания.

2 июня мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о продлении до конца недели комендантского часа в городе. Ранее во вторник сообщалось, что за ночь в Нью-Йорке полицейские арестовали около 700 из-за грабежей и порчи чужого имущества.

Полицейское управление Нью-Йорка заявило, что удвоит число сотрудников полиции на улицах, чтобы помочь предотвратить возможное насилие и причинение материального ущерба.

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