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Трамп назвал Байдена «политически слабым»

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего политического соперника, возможного кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах Джозефа Байдена. В ответ на негативную оценку Байдена предпринимаемых властями мер по наведению порядка в стране американский лидер назвал его «политически слабым». Об этом Трамп сообщил во вторник, 2 июня, в своем Twitter.

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Чуть ранее лидер демократов высказался против разгона протестующих у Белого дома и негативно оценил фотографию президента у пострадавшей от разгона демонстрантов церкви Святого Иоанна.

«Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы», — с сарказмом отметил Трамп. Он также добавил, что «слабость никогда не победит анархистов, мародеров или хулиганов».

«А Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок!» — заключил глава Белого дома.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир ранее опроверг сообщения о том, что протестующих на Лафайет-сквер в Вашингтоне пришлось разогнать из-за того, что туда направлялся президент США Дональд Трамп.

Накануне после обращения к гражданам по поводу беспорядков Трамп решил прогуляться до Епископальной церкви Святого Иоанна, которая находится на Лафайет-сквер. Там же каждый вечер собираются демонстранты. Утверждалось, что перед приходом Трампа протестующих разогнали с помощью слезоточивого газа. Правоохранители якобы не знали о скором приезде Трампа — толпу разогнали после агрессии в сторону офицера полиции и попыток митингующих забраться на крышу одного из зданий.

Ранее в этот же день Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Нацгвардию, чтобы противостоять участникам беспорядков. Также он назвал их неудачниками и отбросами.

Беспорядки начались в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Как следует из видеороликов, опубликованных в сети, четверо правоохранителей повалили безоружного мужчину на землю, а один из них, белый полицейский, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации от асфиксии.

Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

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