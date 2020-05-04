Федоров опередил Овечкина в рейтинге лучших российских легионеров НХЛ

Портал The Hockey Writers составил список из 50 лучших российских хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по своей версии.

На первом месте оказался нападающий Сергей Федоров, который в составе «Детройта» выиграл три Кубка Стэнли (1997, 1998 и 2002 годах) и первым среди россиян набрал 1000 очков в регулярке.

На втором месте капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, завоевавший в 2008 году Кубок Стэнли. Кроме того, российский нападающий входит в 10-ку лучших снайперов НХЛ всех времен и занимает первое место среди соотечественников по голам и по результативности в регулярных чемпионатах (1278 очков).

Замкнул тройку лидеров Александр Могильный — обладатель Кубка Стэнли 2000 года в составе «Нью Джерси».

В топ-10 вошли Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Зубов, Игорь Ларионов, Илья Ковальчук, Сергей Гончар

Примечательно, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли, форвард «Питсбурга» Евгений Малкин стал только седьмым, пишет «Спорт Экспресс».

2 мая сообщалось, что рекордсмен НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах канадец Уэйн Гретцки выбрал российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина как партнера по звену мечты.