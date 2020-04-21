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Овечкин назвал условия завершения спортивной карьеры

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Фото: Global Look Press/Gerry Angus/Icon Sportswire
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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершит спортивную карьеру, как только перестанет получать удовольствие от игры. Об этом 21 апреля сообщила «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

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«У меня есть еще год контракта после истечения нынешнего сезона. Посмотрим», — ответил он на вопрос журналистов. По словам Овечкина, он здоров и игра приносит ему удовольствие.

«Как только я перестану получать его, я не стану обманывать хоккей. Я слишком уважаю игру», — сказал спортсмен.

14 апреля Овечкин был признан лучшим игроком лиги среди хоккеистов в возрасте 34 лет по версии канадского портала Sportsnet.

34-летний спортсмен выступает в НХЛ с 2005 года за один и тот же клуб — «Вашингтон», который выбрал его на драфте-2004 под первым номером. В 2018 году россиянин со столичной командой завоевал Кубок Стэнли — первый в своей карьере и истории «Кэпиталз».

В феврале он покорил рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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