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Овечкин и Гретцки сыграют в хоккейном симуляторе

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Фото: Global Look Press/Danny Murphy/Icon Sportswire via www.imago-images.de
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Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин проведет матч в хоккейном симуляторе NHL против завершившего игровую карьеру канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом 16 апреля сообщило издание The Washington Post.

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Матч будет называться «Великий» против «Великой восьмерки». Его покажут на Twitch 23 апреля в 03.00 мск, пишет «Газета.ру». Целью товарищеского матча станет сбор средств для борьбы с коронавирусом.

«Было так много разговоров о голевом рекорде, потому между мной и Алексом отличная связь. Я подумал, что мы могли бы совместно сделать что-то, чтобы люди могли посмотреть и помочь собрать средства для тех, кто в этом нуждается», — приводит RT слова Гретцки.

На счету Овечкина 706 реализованных шайб в рамках NHL, он занимает восьмое место в топе лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рекорд Гретцки составляет 894 точных броска, пишет телеканал «Звезда».

14 апреля Овечкин был признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги среди хоккеистов в возрасте 34 лет по версии канадского портала Sportsnet.

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