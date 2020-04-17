Овечкин и Гретцки сыграют в хоккейном симуляторе

Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин проведет матч в хоккейном симуляторе NHL против завершившего игровую карьеру канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом 16 апреля сообщило издание The Washington Post.

Матч будет называться «Великий» против «Великой восьмерки». Его покажут на Twitch 23 апреля в 03.00 мск, пишет «Газета.ру». Целью товарищеского матча станет сбор средств для борьбы с коронавирусом.

«Было так много разговоров о голевом рекорде, потому между мной и Алексом отличная связь. Я подумал, что мы могли бы совместно сделать что-то, чтобы люди могли посмотреть и помочь собрать средства для тех, кто в этом нуждается», — приводит RT слова Гретцки.

На счету Овечкина 706 реализованных шайб в рамках NHL, он занимает восьмое место в топе лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рекорд Гретцки составляет 894 точных броска, пишет телеканал «Звезда».

14 апреля Овечкин был признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги среди хоккеистов в возрасте 34 лет по версии канадского портала Sportsnet.