Экс-одноклубник Овечкина по «Вашингтону» раскрыл секрет его знаменитого гола

Бывший форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Дайнюс Зубрус рассказал о подробностях подготовки команды к гостевому матчу с «Финиксом» в январе 2006 года. В этой встрече новичок столичного клуба, будущая звезда НХЛ Александр Овечкин отметился эффектным голом в падении.

«За два дня до этой игры у нас был ужин новичков — как раз в Финиксе. Знаете, что бывает в такие вечера? Там было весело. И поели вкусно, и вина выпили. В какой-то момент Саша уже залез под стол, спрятался от людей и сказал: «Зуби, дай я тут посплю. Не говори, где я!» Такой хороший ужин у нас был», — сказал Зубрус в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Для первого номера драфта НХЛ-2004 Овечкина регулярный чемпионат-2005/06 был дебютным в Северной Америке. В нем он забросил 52 шайбы, набрал 106 очков за результативность и обошел будущую звезду сборной Канады и клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в споре за приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи». В матче с «Финиксом» в январе 2006 года 20-летний россиянин разогнался со своей половины площадки, въехал в чужую зону и после контакта с защитником потерял равновесие. Упав на лед, нападающий перевернулся, одной рукой завел клюшку себе за голову и отправил шайбу в ворота практически с нулевого угла.

«Само собой, на выезде публика не кричит. Но ее реакцию помню. Вся арена выдохнула: «Уау!» Даже та скамейка (соперника). Я-то на лед в ту секунду не смотрел, отвлекся, но сразу понял, что произошло что-то необычное, — и на табло уже увидел повтор», — заметил Зубрус.

Гол Овечкина в ворота «Финикса» многие эксперты и болельщики считают одним из самых эффектных в НХЛ. Медиахолдинг ESPN поставил его на первое место в рейтинге лучших заброшенных шайб в истории лиги. При этом Зубрус уверен, что даже без этого гола Овечкин вырос бы в суперзвезду НХЛ.

«Саша был бы Сашей и без этих голов. Хорошо, не забил бы он «Финиксу», он что, стал бы другим хоккеистом?» — подчеркнул экс-хоккеист «Вашингтона».

Овечкин выступает в Северной Америке с 2005 года, всю карьеру провел в столичном клубе и летом 2018-го впервые в его истории завоевал главный приз НХЛ — Кубок Стэнли. 34-летний россиянин восемь раз признавался лучшим снайпером сезона. Если регулярный чемпионат-2019/2020 не будет закончен из-за пандемии коронавируса, капитан «Вашингтона» гарантированно получит «Морис Ришар Трофи» в девятый раз. Всего на его счету 706 голов в регулярных сезонах, это восьмой результат в истории НХЛ. Первое место — у канадской легенды Уэйна Гретцки (894 шайбы), который в 2006 году был главным тренером «Финикса».