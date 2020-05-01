Швейцария отказалась от переноса чемпионата мира по хоккею

Швейцария отказалась от идеи перенести чемпионат мира по хоккею на 2021 года из-за экономических рисков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 мая на сайте международной федерации хоккея на льду (IIHF).

При этом в Швейцарии намерены принять мировое первенство через несколько лет. Национальная федерация хоккея в ближайшее время планирует принять решение о подаче заявки на проведение турнира. На данный момент, места проведения чемпионатов определены до 2025 года.

Таким образом, в следующем году чемпионат мира пройдет в Минске и Риге.

Чемпионат мира по хоккею – 2020 должен был пройти в двух городах Швейцарии — Цюрихе и Лозанне — с 8 по 24 мая. Турнир был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По данным Worldometer на 1 мая, в мире зафиксировано 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 234 тыс. умерших и свыше 1 млн выздоровевших пациентов.