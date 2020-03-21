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ЧМ-2023 по хоккею в России не будут отменять из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Чемпионат мира по хоккею 2023 года в Россию не планируется переносить из-за эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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«На сегодняшний момент ничего не изменилось, чемпионат мира по хоккею 2023 года по-прежнему планируем провести в России. В 2021 году планируем провести чемпионат мира в Белоруссии и Латвии, в 2022 году — в Финляндии», — рассказал он «РИА Новости».

В субботу Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Первенство должно было пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. При этом Фазель отметит, что на данный момент трудно говорить о переносе чемпионата мира в Швейцарии на 2021 год, так как решение об этом должен принять только конгресс IIHF после череды переговоров с партнерами и страховыми компаниями.

Тем временем глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил надежду на завершение всех запланированных матчей КХЛ, ВХЛ и МХЛ, несмотря на распространение опасного вируса.

Из-за COVID-19 в марте отменены или отложены многие первенства, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 286 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 889 человек.

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