Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Москве от укусов клещей пострадало более 100 человек
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Общество
В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса
Общество
В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у небольшой части россиян
Туризм
«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Армении в Россию 3 мая

Гретцки выбрал Овечкина партнером по звену мечты

0
Фото: Global Look Press/Rich Graessle/Icon Sportswire
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах канадец Уэйн Гретцки выбрал российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина как партнера по звену мечты. Об этом 2 мая сообщил портал The Score.

Мессье, подвиньтесь: как Овечкин обошел великого канадца по голам в НХЛ
Россиянин стал восьмым снайпером в истории регулярных чемпионатов сильнейшей лиги мира и не собирается останавливаться на достигнутом

«Можно назвать много игроков, это сложный выбор для меня, но я выбрал бы (канадского нападающего «Эдмонтона» Коннора) Макдэвида из-за его скорости. И Овечкина, потому что если отдать ему передачу, то он либо забросит шайбу, либо создаст голевой момент. С этими двумя парнями было бы весело играть», — сказал он.

Ранее 21 апреля Овечкин заявил, что завершит спортивную карьеру, как только перестанет получать удовольствие от игры.

34-летний спортсмен выступает в НХЛ с 2005 года за один и тот же клуб — «Вашингтон», который выбрал его на драфте-2004 первым номером. В 2018 году россиянин со столичной командой завоевал Кубок Стэнли — первый в своей карьере и истории команды.

В феврале он покорил рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своем возрасте
Овечкин и Гретцки сыграют в хоккейном симуляторе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020