Гретцки выбрал Овечкина партнером по звену мечты

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах канадец Уэйн Гретцки выбрал российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина как партнера по звену мечты. Об этом 2 мая сообщил портал The Score.

«Можно назвать много игроков, это сложный выбор для меня, но я выбрал бы (канадского нападающего «Эдмонтона» Коннора) Макдэвида из-за его скорости. И Овечкина, потому что если отдать ему передачу, то он либо забросит шайбу, либо создаст голевой момент. С этими двумя парнями было бы весело играть», — сказал он.

Ранее 21 апреля Овечкин заявил, что завершит спортивную карьеру, как только перестанет получать удовольствие от игры.

34-летний спортсмен выступает в НХЛ с 2005 года за один и тот же клуб — «Вашингтон», который выбрал его на драфте-2004 первым номером. В 2018 году россиянин со столичной командой завоевал Кубок Стэнли — первый в своей карьере и истории команды.

В феврале он покорил рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.