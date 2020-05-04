«Хорошо, что в сборную берут человека с опытом работы в молодежке»

В КХЛ с 1 мая открылся период обменов и переходов хоккеистов. Кроме того, у нескольких клубов истекли контракты с главными тренерами и они уже могут официально объявлять о перестановках. Так, «Салават Юлаев» сместил с поста наставника команды Николая Цулыгина, назначив на его место работавшего ассистентом финна Томи Лямся. Сам Цулыгин при этом остался в штабе уфимцев и теперь будет помощником нового наставника.

В апреле екатеринбургский «Автомобилист» объявил, что не будет продлевать контракт с Андреем Мартемьяновым. Руководство командой поручили канадскому специалисту Биллу Питерсу, в 2016 году приведшему свою национальную сборную к победе на чемпионате мира в Москве и Санкт-Петербурге.

Ярославский «Локомотив» возглавил белорусский специалист Андрей Скабелка, последние два сезона успешно трудившийся в казахстанском «Барысе». А челябинский «Трактор» в ближайшие дни должен объявить о возвращении в клуб Анвара Гатиятулина, в 2018 году неожиданно выведшего уральский коллектив в финал Восточной конференции Кубка Гагарина. Последние два года тренер работал помощником Ильи Воробьева и Алексея Кудашова в СКА и сборной России.

1 мая СМИ сообщили, что Кудашов скоро покинет питерский клуб, и его сменит помогавший ему в последние месяцы Валерий Брагин, многократно приводивший молодежную сборную к медалям чемпионатов мира. По некоторым данным, 48-летний специалист уходит со своих постов сам, поскольку не хочет тренировать СКА из-за большого давления, а также намерен заняться семейными делами и помогать сыну начать профессиональную карьеру хоккеиста. Учитывая историю предыдущих подобных перестановок, можно ожидать, что Кудашов уступит место Брагину и в сборной.

Кадровые назначения в интервью «Известиям» прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— Каковы шансы Скабелки на успех в «Локомотиве»?

— Опыта работы в КХЛ ему не занимать. Он не один сезон проявлял себя как системный специалист, знающий, чего хочет от команды, и понимающий, как этого добиться. И «Сибирь», и «Барыс» при нем отличались четкой организацией игры, дисциплиной и характером. А теперь он идет в не чужой для себя клуб. Скабелка — свой человек в Ярославле. Играл за команду, выигрывал с ней золото чемпионата. Его знает руководство клуба и любят болельщики. Другое дело, что специфика работы в «Локомотиве» отличается от того, с чем Скабелка сталкивался в «Барысе». Там он имел в своем распоряжении качественных легионеров из Северной Америки с казахскими паспортами. А в Ярославле много местной молодежи, которую надо развивать и выводить на новый уровень. Раньше Скабелка не часто сталкивался с этим, поэтому неизвестно, как у него получится.

— В «Локомотиве» за последние семь лет 11 раз меняли тренеров. Многие иностранцы продержались не более полугода. А Алексей Кудашов и Дмитрий Квартальнов добивались в Ярославле относительных успехов, но лишались работы при первых же проблемах. Скабелку ждет то же самое?

— Ну, у него хотя бы контракт заключен на три года. Это какая-никакая страховка. Я, конечно, не знаю деталей соглашения. Но если за увольнение причитается крупная неустойка, вряд ли «Локомотиву» будет выгодно быстро увольнять Скабелку при первых же проблемах. Хотя в Ярославле скоры на расправу.

— Как оцените рокировку в «Салавате Юлаеве»?

— У нас такие кадровые решения годами принимаются в клубах, что я ничему не удивляюсь. Непонятно, зачем это делать: ставить иностранных тренеров без опыта самостоятельной работы вместо наших специалистов. Причем таких молодых, как Цулыгин. Да, у него не очень хорошо получалось в регулярном чемпионате работать, «Салават» был очень нестабилен. Но ведь что самое важное? Плей-офф. А за два сезона во главе уфимцев Цулыгин успешно играл на вылет, выиграв три серии из четырех в Кубке Гагарина. В прошлом году дошел до финала конференции, в этом выиграл в первом раунде у «Авангарда». Человек возглавил команду без опыта самостоятельной работы, но за два года прошел такую школу, что мог еще расти и расти. И убирать его с поста… Мне лично это непонятно. Еще не понимаю, зачем сам Цулыгин согласился остаться на должности помощника. Но, может быть, мы чего-то не знаем, и по ходу следующего сезона, в случае каких-то неудач, его вновь вернут в главные.

— А про смену главного тренера «Автомобилиста» что скажете?

— Опять же непонятно, зачем звать иностранцев, когда у нас есть свои тренеры. Допустим, считаете вы, что Мартемьянов больше ничего не даст команде. Ну так нельзя разве поискать среди других наших специалистов, работающих с менее сильными клубами и добивающихся хороших результатов при среднем подборе игроков? Нет, вместо этого мы берем канадцев, которые не могут найти работу в своей стране. Мы же знаем, почему Питерса уволили из «Калгари» (один из его бывших подопечных заявил, что 10 лет назад тренер оскорбил его по расистским мотивам. — «Известия»). И знаем, какое к этому отношение в Северной Америке. С такой репутацией почти нереально там найти работу. Но непонятно, чего такого этот тренер добился, чтобы звать его сюда. Да, выиграл чемпионат мира, но работа со сборной и клубом — это не одно и то же. А на уровне клубов больших успехов в НХЛ Питерс не добился.

— Может, «Автомобилист» был вдохновлен работой Боба Хартли в «Авангарде»?

— Хартли все-таки был более успешен в НХЛ. Хотя перед приездом в Россию уже пару лет не работал в сильнейшей лиге мира. И в «Авангарде» уже результаты неоднозначные. Да, в первый сезон хорошо справился — дошел до финала Кубка Гагарина. Но во втором вылетел в первом раунде. И тут тоже вызывает сомнение решение заранее продлить с ним контракт на два года. Мы вообще как-то не очень системно подходим к назначениям тренеров, без глубокого анализа. И свои кадры совсем не бережем. Хотя те же канадцы защищают свой рынок. Там в НХЛ не дураки сидят и уже давно поняли, что нет никакого смысла звать из Европы тренеров. Все равно к работе в местных клубах американцы и канадцы лучше готовы, а финнам, шведам или чехам еще нужно время на адаптацию. Поэтому уже 20 лет никого из них туда не назначают.

— С высокой долей вероятности на днях «Трактор» объявит о возвращении Анвара Гатиятулина. Чего ждете от него?

— Надеюсь, он возродит тот «Трактор», который при нем наделал шуму пару лет назад. На мой взгляд, в сборной и СКА он стушевался и был немного не готов к работе в командах с такими амбициями. Но там вообще была не очень удачная ставка на объединение трех главных тренеров — Воробьева, Кудашова и Гатиятулина. Сами по себе они хорошие специалисты, но в триумвирате, будучи достаточно похожими друг на друга, не могли реализовать весь свой потенциал. Поэтому хорошо, что сейчас Анвар возвращается туда, где он сможет лучше проявить свои качества. В «Тракторе» он на своем месте. А с учетом потолка зарплат имеет шансы побороться за что-то серьезное.

— Возможная смена Кудашова на Брагина у вас тоже не вызывает вопросов?

— Да, считаю, что в прошедшем сезоне сборная, мягко говоря, нехорошо показала себя на Евротуре. И надо что-то менять. Леха Кудашов — по-прежнему перспективный специалист, но надо ему еще поднабраться опыта для работы с национальной командой. Правда, говорят, что он сам уходит, поскольку устал. Если так, то, может быть, это правильно. Стоит отдохнуть и со свежими силами взяться за новый клуб, как это у него когда-то получилось с «Локомотивом».

— 12 подряд побед СКА на финише регулярного чемпионата не убедили вас в перспективах Кудашова в Питере?

— Да, команда там играла хорошо. Но тут есть существенная доля заслуги Валерия Брагина, пришедшего в СКА в конце регулярки. Во многом благодаря ему успешно внедрили в состав молодежное звено Кирилла Марченко, Ивана Морозова и Василия Подколзина, сразу заигравших на уровне КХЛ. Брагин их знает и способен вывести на взрослый уровень. Ну и, опять же, надо вернуться к теме сборной. Когда мы оцениваем Кудашова и Брагина в СКА, невозможно это делать в отрыве от национальной команды. А Брагин знает почти всех игроков сборной — многие так или иначе прошли через его руки в молодежке, выигрывали медали чемпионатов мира.

— Это поможет сборной?

— Думаю, да. Нам ведь надо работать на перспективу. К той же Олимпиаде в Пекине необходимо иметь боеспособную сборную. И действовать с прицелом на нее. Особенно если туда не поедут ребята из НХЛ, куда сейчас просто потоком отправляются российские хоккеисты. Без них особенно важно быстрее доводить молодежь до уровня сборной и обкатывать ее на Евротурах и чемпионатах мира. Брагин как раз для этого годится. Единственное, что смущает, — какая-то стихийность в тренерских рокировках. Всё как-то резко происходит и, по моим ощущениям, неподготовленно. Так было со сменой Олега Знарка на Илью Воробьева. Потом та же ситуация со сменой Воробьева на Кудашова. И сейчас что-то похожее в истории с возможной рокировкой Кудашова на Брагина. Тогда как посмотрите на шведов и финнов, которые заранее, иногда за полгода до окончании контрактов с тренерами, объявляют об их замене. И плавно перестраивают сборную в зависимости от обстоятельств. Нам бы так же смотреть чуть подальше вперед. При этом хорошо, что сейчас мы по их примеру привлекаем к работе с главной сборной человека, трудившегося с молодежкой. Нашим конкурентам из Скандинавии это принесло результат на трех последних чемпионатах мира. Шведов на двух золотых ЧМ возглавлял Рикард Гренборг, вышедший из молодежной сборной. И такой же опыт был у Юкки Ялонена, выигравшего с финнами прошлогоднее первенство.