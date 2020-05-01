«Зубу будет легче, чем Барабанову, сразу заиграть в НХЛ»

С 1 мая в КХЛ начинается период обменов и переходов игроков. Одним из главных событий станет отъезд хоккеистов из петербургского СКА. Три олимпийских чемпиона-2018 — защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающий Александр Барабанов покинут клуб. Кроме того, армейцы расстаются с двумя финскими форвардами — Ярно Коскирантой и Йори Лехтеря.

Зуб и Барабанов уезжают в НХЛ, а Зубарев и Лехтеря могут уже в начале мая заключить контракты с московским «Спартаком». Судьбу пятерки экс-питерцев «Известия» обсудили с одним из ведущих российских форвардов Суперлиги и КХЛ 2000-х годов, двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса», а ныне популярным хоккейным экспертом Алексеем Бадюковым.

— После ухода пяти игроков СКА изменится?

— У СКА есть четкая система игры, а также возможности для широкой ротации квалифицированных хоккеистов. Поэтому вряд ли что-то в игре команды изменится. Думаю, всё, что происходило в конце прошлого сезона, когда питерцы выиграли 12 матчей подряд в регулярном чемпионате, продолжится и в следующем — при условии, что есть пять-шесть звеньев и взаимозаменяемость. Тем более сейчас еще в основу добавилось несколько молодых ребят — атакующее звено Кирилла Марченко, Ивана Морозова и Василия Подколзина, а также защитник Данила Галенюк. На этом фоне потеря пяти хоккеистов не повлияет на жизнь команды. Тем более из них большую роль в прошедшем сезоне играли только Зуб и Барабанов. Коскиранта уже давно не значился как ключевой игрок, а Лехтеря показывал себя хорошо только в начале сезона. Зубарев вообще редко играл за СКА в последние годы.

— Сейчас ходят активные слухи, что Лехтеря и Зубарев окажутся в «Спартаке». Насколько это усилит команду?

— Если исходить из того, что сейчас говорят про «Спартак», то команда усилится ощутимо. Идут ведь активные разговоры и про переход туда Вячеслава Войнова. Этой весной из рядов красно-белых ушли легионеры, в частности, Патрик Херсли. И в связи с этим возможный приход Войнова, Зубарева и Лехтеря — реальное усиление. Особенно в условиях введенного КХЛ жесткого потолка зарплат (900 млн рублей. — «Известия»). Все-таки Зубарев — достаточно надежный защитник. Понятное дело, что в СКА он уже максимально показал себя и в последнее время не проходил в состав. Но ранее Андрей не раз доказывал, что является хорошим силовым защитником, каких главный тренер «Спартака» Олег Знарок очень любит. К тому же Олег Валерьевич знает возможности Зубарева по совместной работе в СКА и сборной России.

— А Лехтеря?

— Насчет Лехтеря есть определенные вопросы. Если он покажет в «Спартаке» ту же игру, что показывал в начале прошедшего сезона в СКА, то поможет красно-белым. Это хороший хоккеист, качественный центральный нападающий. С учетом того что клуб сохранил еще одного иностранного центра Робина Ганзла, то перспективы у этого коллектива на следующий сезон очень неплохие. Хотя надо еще посмотреть, как себя покажет Лехтеря, как с его переходом изменится рисунок игры.

— Как оцените шансы Барабанова в «Торонто Мэйпл Лифс» в первом сезоне?

— Барабанову будет тяжелее, потому что состав у «Торонто» укомплектован достаточно серьезно. Александру придется пытаться закрепиться в третьем-четвертом звене, попасть к Илье Михееву. Может быть, у них получится какую-то связку российскую организовать. Но думаю, что Барабанову все-таки стоит готовиться к фарм-клубу. Особенно в начале сезона. И пробиваться через АХЛ. А там он может выстрелить за счет своего катания и манеры игры — в этой лиге таких хоккеистов любят. То, что физическая подготовка Барабанова позволяет ему сразу показать себя в АХЛ, я не сомневаюсь.

— Артем Зуб еще официально не подписал контракт, но о его переходе в «Оттаву Сенаторз» говорят как о свершившемся факте. Какая судьба его ждет в НХЛ?

— Зубу будет легче сразу заиграть в НХЛ, чем Барабанову. В «Оттаве» сейчас команда не такая сильная. Я думаю, Артем должен попасть в топ-6 защитников.