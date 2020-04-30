Выпавший Зуб: как повлияет на СКА уход ведущих хоккеистов

Грядущее введение в КХЛ жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей уже приводит к кадровым изменениям в топ-клубах. На этой неделе СКА объявил о расставании с пятью статусными игроками. Команду покинут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Александр Барабанов, Ярно Коскиранта и Йори Лехтеря.

30 апреля истекают их соглашения с армейцами. Еще три недели назад было объявлено, что Барабанов подпишет контракт с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». В отношении Зуба также давно известно, что он собрался за океан. По информации СМИ, он должен заключить соглашение с «Оттава Сенаторз».

Оба выигрывали со СКА Кубок Гагарина – 2017, а главное достижение в их карьерах — золото Олимпиады-2018. На тех же Играх в Корее был и Андрей Зубарев, который в последние сезоны не проходил в состав питерцев. Серебряный призер чемпионата мира – 2016 в составе сборной Финляндии Ярно Коскиранта также причастен к триумфу клуба в плей-офф-2017. После семи лет в России он принял решение покинуть страну. Его соотечественник Йори Лехтеря пришел в СКА перед этим сезоном, долгое время был в числе лучших снайперов лиги, но затем серьезно сдал.

— Думаю, игра команды после ухода этих хоккеистов не изменится, — поделился с «Известиями» двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков. — И тот СКА, который мы увидели после Нового года, особенно в концовке регулярного чемпионата, останется. На мой взгляд, за исключением Зуба и Барабанова, потери не очень ощутимы. Особенно для такой системы, как у СКА, потому что у них есть возможность для ротации большого количества хоккеистов. И в Питере могут себе позволить дать отдохнуть Кагарлицкому и другим ведущим игрокам. Поэтому вряд ли что-то сильно поменяется.

Даешь молодежь

В первой части сезона СКА потерпел огромное количество поражений. Лишь к середине чемпионата питерцы стали выправлять положение, а в конце зимы подопечные Алексея Кудашова по-настоящему разогнались, выиграв заключительные 12 матчей «регулярки». В марте команда уверенно обыграла в первом раунде плей-офф «Витязь» (4:0 в серии). В следующей стадии армейцы должны были встретиться с хельсинкским «Йокеритом», но концовку сезона отменили из-за пандемии коронавируса.

Значительный вклад в удачную концовку «регулярки» внесло молодежное звено Кирилл Марченко – Иван Морозов – Василий Подколзин. После успешного выступления на молодежном чемпионате мира в Чехии они впервые получили значительное игровое время в КХЛ и стали одними из лидеров клуба. Лехтеря и Коскиранта, в свою очередь, ушли в тень.

— Лехтеря поначалу хорошо и результативно себя проявлял, но затем как-то перестал быть заметен, а Коскиранта вообще в последние сезоны не играл ключевой роли, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер СКА и молодежной сборной России Рафаил Ишматов. — Закономерно, что на этом фоне тренеры стали больше доверять молодежному звену, которое оправдало надежды и в будущем продолжит играть существенную роль в жизни команды.

Новый уровень

Артем Зуб перешел в СКА из родного хабаровского «Амура» по ходу сезона-2016/17. Помимо олимпийского золота и Кубка Гагарина, он также выигрывал бронзу чемпионата мира – 2017. Пиком его клубной карьеры можно назвать минувший сезон, в котором 24-летний защитник стал с 13-ю голами вторым снайпером лиги среди игроков своего амплуа. В СКА он еще за полтора месяца до конца «регулярки» был лидером по числу заброшенных шайб. И в итоге разделил с Евгением Кетовым 4–5-е места, уступив лишь Лехтере (15), Владимиру Ткачеву и Андрею Кузьменко (по 14).

Александр Барабанов — уроженец Санкт-Петербурга, воспитанник СКА, прошедший всю вертикаль клубной подготовки от школы до главной команды. В КХЛ за питерцев форвард выступал с 2014 года, выиграв за это время два Кубка Гагарина (2015, 2017), Олимпиаду и две бронзы чемпионатов мира (2017, 2019).

Ярно Коскиранта приехал в Россию в 2013 году. Первые два сезона он выступал за «Сибирь» и помог малобюджетному клубу сначала выйти во второй раунд плей-офф, а в 2015 году сенсационно добраться до финала Восточной конференции Кубка Гагарина. После этого финн перешел в СКА, за который выступал следующие пять лет.

— Зуб и Барабанов достойно провели время в СКА, добились большого прогресса, стали игроками сборной и выиграли Олимпиаду, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион – 1988 и обладатель Кубка Стэнли – 1996 Валерий Каменский. — Про Коскиранту тоже могу сказать только хорошее — он очень надежно делал свою работу в Питере. Что касается Зуба и Барабанова, то они достигли высокого уровня, а переросли ли они СКА, покажет их выступление в НХЛ. Но в клубе год назад приняли грамотное решение — пойти на омоложение команды. У них много ребят, которые в прошедшем сезоне уже показали себя, набрались практики игры с опытными хоккеистами. Знают традиции СКА, его тактику. Поэтому, думаю, проблем после ухода пяти игроков у команды не возникнет. Молодежь их заменит и даже лучше выступит.

Йори Лехтеря в первой половине 2010-х годов играл в КХЛ за ярославский «Локомотив» и «Сибирь». В 2014–2019 годах выступал в НХЛ за «Сент-Луис Блюз» и «Филадельфию Флайерз». В сборной Финляндии в 2014 году выиграл бронзу Олимпиады в Сочи и серебро чемпионата мира в Минске. В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером и бомбардиром СКА.

Андрей Зубарев в 2014 году, выступая за «Салават Юлаев» из родной Уфы, попал в сборную России и выиграл чемпионат мира в Минске. Через год перешел в СКА, с которым завоевал Кубок Гагарина – 2017. В 2018-м защитник играл в связке с Зубом на золотой Олимпиаде. В последние два сезона почти не выходил на лед в КХЛ.

По информации различных СМИ, после 30 апреля Йори Лехтеря и Андрей Зубарев могут трудоустроиться в московском «Спартаке». Главный тренер команды — Олег Знарок, работавший с Зубаревым в СКА и сборной России в период, когда защитник выиграл главные трофеи в своей карьере.

— Лехтеря хорошо начал сезон в СКА, но ближе к концу стал не очень заметен, а Зубарев уже давно не проходил в состав, — сказал «Известиям» трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. — Но оба — очень квалифицированные хоккеисты. И если информация про их переход в «Спартак» достоверна, то они, при должном игровом времени, со своим опытом, серьезно усилят красно-белых и будут хорошей поддержкой для Знарка.

Официальный период обменов и переходов в КХЛ начнется 1 мая. Старт следующего сезона предварительно запланирован на 2 сентября.