«В матче на футбольной арене было всё хорошо, кроме результата»

Четвертое за сезон армейское дерби КХЛ оказалось неудачным для СКА. Питерская команда дома проиграла московскому ЦСКА (0:1). Второй раз в истории встреча двух сильнейших по составу клубов лиги прошла на большом футбольном стадионе «Зенита». Хоккейный матч на Крестовском острове собрал 61,8 тыс. зрителей (при вместимости арены в 71,3 тыс.). Это второй показатель посещаемости в истории КХЛ. В декабре 2018 года на том же стадионе посмотреть встречу СКА– ЦСКА пришло 67,8 тыс. человек.

После матча «Известия» пообщались с защитником СКА Артёмом Зубом, который ранее также сыграл на этой арене в составе сборной России против Финляндии (2:0). Олимпийский чемпион – 2018 поделился впечатлениями от необычного формата и объяснил, почему его команда проиграла ЦСКА.

— Вы уже не первый раз играете на футбольном стадионе. Можете поделиться впечатлениями от атмосферы?

— Когда первый раз выходил на лед этой арены, было непривычно. А сейчас лично для меня всё уже поспокойней. Классная атмосфера, пришло много болельщиков. Всё было хорошо, кроме результата.

— Вадим Шипачев после воскресного матча сборной говорил, что лёд на этом стадионе необычный, слишком мягкий. У вас те же ощущения?

— Ну да. В первом периоде всё было нормально, но в перерыве лед перезалили. И там вообще ничего не застыло. Поэтому во втором периоде игралось непросто. Только в третьем снова стало более-менее ничего. Но все в одинаковых условиях, так что неправильно на лёд ссылаться.

— Чего не хватило СКА для победы в этом матче?

— Сложно что-то сказать. Где-то похитрее можно было сыграть, а где-то наоборот — надо было забить «с мясом». Нужно разобрать все эпизоды по отдельности — думаю, тренеры нам скажут, что не так было сделано.

— В начале декабря вы обыграли ЦСКА на выезде (4:2). Как изменились команды по сравнению с той встречей?

— Да никак не изменились ни они, ни мы. Просто в этот раз ЦСКА свой гол забил, а наша команда свои шансы не использовала. А в том матче у нас реализация была лучше. Но не думаю, что эти игры чем-то различались.

— Матчи СКА и ЦСКА редко обходятся минимальным количеством голов. Почему в этот раз встреча оказалась не очень результативной?

— Игра на игру не приходится. Почему так получилось, у меня ответа нет.

— Сейчас была более осторожная тактика? Или просто реализация подкачала?

— Я не считаю, что прямо слишком осторожно играли. Конечно, определенная осторожность при игре в обороне была, но не ничего такого, чтобы мы совсем пытались закрыться в обороне. Наоборот, хотели найти какие-то пути к чужим воротам. Но у нас не получилось. Ну, и ЦСКА оказался достаточно надежен в обороне, его игроки хорошо выбрасывали шайбу. А мы не смогли их пробить.

— Обидно, что прервалась 12-матчевая победная серия СКА?

— Конечно, хотелось бы дальше выигрывать. Не столько даже из-за этой победной серии. Просто хочется побеждать в каждом матче. Тем более, если так играли, как в последних встречах. Но ничего, надо делать выводы, продолжать расти, чтобы одерживать победы в большинстве матчей.