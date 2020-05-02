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В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций из-за низкой загрузки. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба столичного перевозчика.

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«С 3 мая Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций», — говорится в заявлении.

Таким образом, данные меры коснутся в общей сложности 78 московских станций, где наблюдается существенное уменьшение числа пассажиров.

При этом уточняется, что станции продолжат работать на вход и выход, но через соседние вестибюли. Кроме того, поезда метро продолжат ходить по своему обычному графику, чтобы у пассажиров была возможность соблюдать социальную дистанцию.

Ранее на станциях московского метро и МЦК начали устанавливать автоматические санитайзеры. Также для соблюдения пассажирами социальной дистанции в поездах и на станциях нанесена специальная разметка.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 12 мая.

Коронавирус в России

По состоянию на 1 мая число случаев коронавируса в России превысило 114 тыс. За весь период пандемии в стране скончались более 1,1 тыс. человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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