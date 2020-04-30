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Пассажиров метро Москвы могут обязать носить маски

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пассажиров Московского метрополитена обяжут носить маски, если того потребуют в Роспотребнадзоре. Об этом сказала замначальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова 30 апреля.

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«Мы как транспортный перевозчик не можем принимать таких решений. Как только мы получим указание Роспотребнадзора о введении дополнительных мер безопасности, то мы, безусловно, их неукоснительно будем вводить, если такое потребуется», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, за период режима самоизоляции пассажиропоток в метро сократился более чем на 80%. Ежедневно совершается порядка 1,1 млн поездок, в то время как до домашнего режима в будний день количество поездок достигало 9 млн.

Ранее на станциях московского метро и МЦК начали устанавливать автоматические санитайзеры. К 27 апреля такое оборудование появилось на 20 станциях.

Также для соблюдения пассажирами социальной дистанции в поездах и на станциях нанесена специальная разметка.

По состоянию на 30 апреля, в России подтвердились 106498 случаев заболевания COVID-19, из них 7099 — за последние сутки. 11619 человек вылечились. 1073 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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