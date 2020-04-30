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За сутки в Москве от коронавируса вылечились 525 человек

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Москве за последние сутки выздоровели еще 525 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в четверг, 30 апреля.

Таким образом, общее число выздоровевших составило 5135 человек.

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«С каждым днем в Москве от коронавируса выздоравливает всё больше людей, это очень хорошая динамика. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 525 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5135», — сказала она.

Также в оперштабе Подмосковья сообщили, что от инфекции вылечился еще 41 пациент, все они выписаны из медучреждений после отрицательных анализов на коронавирус. Общее число выздоровевших достигло 430 человек.

Накануне стало известно, что Москва лидирует среди мегаполисов мира по количеству тестирований на 100 тыс. человек.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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