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Все входные двери в московском метро оставили открытыми

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На всех станциях московского метрополитена и Московских центральных диаметров зафиксировали входные двери в открытом положении для удобства и безопасности пассажиров. Об этом 1 мая сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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«На станциях каждые два часа дезинфицируют все поверхности, к которым прикасаются пассажиры — помимо дверей павильонов обработку проходят кассовые блоки, аппараты по продаже билетов, скамейки, урны, турникеты, эскалаторы и лифты», — приводит его слова «Интерфакс».

Таким образом, пассажирам будет легче соблюдать меры предосторожности, а естественная вентиляция воздуха на станциях улучшилась.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал пассажирам метро при поездке надевать защитную маску и перчатки. Он пояснил, что в связи особенностями устройства метрополитена двери можно убрать не везде.

Ранее на станциях московского метро и МЦК начали устанавливать автоматические санитайзеры. К 27 апреля такое оборудование появилось на 20 станциях.

Также для соблюдения пассажирами социальной дистанции в поездах и на станциях нанесена специальная разметка.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

По состоянию на 1 мая число случаев коронавируса в России составило 114 431. За весь период эпидемии скончались 1169 пациентов, вылечились — 13 220.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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