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Эвакуационный рейс вылетел из Каира в Москву

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Фото: TASS/Zuma
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Авиарейс со 121 пассажиром на борту вылетел в пятницу из международного аэропорта Каира в Москву, сообщил в пятницу, 1 мая, руководитель консульского отдела посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

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Рейс осуществляет египетская авиакомпания EgyptAir. Из Каира самолет вылетел в 11:05 по местному времени (12:05 мск), задержавшись на почти полтора часа, сообщает «РИА Новости». Полет организован авиакомпанией при помощи Минкомсвязи РФ, МИД РФ, российского посольства и других организаций.

Среди пассажиров есть 20 человек с хроническими болезнями. Они отправлены в Россию по особому гуманитарному списку для продолжения лечения в РФ. Самолет приземлится в Домодедово около 15:50 мск.

Ранее в пятницу стало известно о выделении правительством 500 млн рублей на дополнительную помощь россиянам за рубежом. Средства выделены из резервного фонда кабмина, сбором заявок на получение материальной помощи занимается МИД РФ.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Чтобы получить материальную помощь и заявить о себе для внесения в список пассажиров на вывозной рейс, необходимо заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Для оказания поддержки правительство выделило 500 млн рублей.

На фоне пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение, в том числе и Россия. Исключение составляют рейсы, которыми соотечественников возвращают домой.

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