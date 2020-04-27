Прямой эфир

Вывозной рейс с туристами из Индии прибыл в Нижний Новгород

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» доставил в Россию туристов из индийского Гоа. Об этом сообщило правительство Нижегородской области.

Самолет следовал по маршруту Гоа – Уфа – Нижний Новгород и приземлился в конечной точке назначения в понедельник, 27 апреля, в 5:04 мск. Всего в самолете находились 162 человека, часть из них высадилась в Уфе — промежуточной точке пути, в Нижний Новгород прибыло 30 жителей региона и 21 житель других российских регионов.

Коронный перелет: как вернут на родину оставшихся за границей россиян
Авиаузлы и перевозчики уже готовы к принятию последних пассажиров

Отмечается, что все нижегородцы будут проходить двухнедельный карантин. Жители других регионов РФ будут направлены в обсерватор, откуда их с соблюдением всех санитарных требований отправят по домам, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитина.

С начала апреля в Россию уже вернулись более 170 тыс. человек, в период с 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов. Предварительный график вывозных рейсов для возвращения россиян из-за границы сформирован до 27 апреля, сообщали в Минтрансе.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Чтобы получить материальную помощь и заявить о себе для внесения в список пассажиров на вывозной рейс, необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Для оказания поддержки правительство выделило 500 млн рублей.

На фоне пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение, в том числе и Россия. Исключение составляют рейсы, которыми соотечественников возвращают домой.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко рассказал о вывозе граждан из-за границы в связи с пандемией
«Аэрофлот» заявил о сокращении перевозок до 3-5 тыс. пассажиров в день

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020