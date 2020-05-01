Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство России выделило 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 30 апреля, опубликовано 1 мая на сайте кабмина.

«Эти средства, как и выделенные ранее 500 млн рублей, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды», — говорится в сообщении. При необходимости деньги можно использовать для уплаты продления срока действия виз и других документов, разрешающих россиянам находиться в иностранном государстве.

Средства выделены из резервного фонда правительства, сбором заявок на получение материальной помощи занимается МИД РФ.

С начала апреля в Россию уже вернулись более 170 тыс. человек, в период с 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Чтобы получить материальную помощь и заявить о себе для внесения в список пассажиров на вывозной рейс, необходимо заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Для оказания поддержки правительство выделило 500 млн рублей.

На фоне пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение, в том числе и Россия. Исключение составляют рейсы, которыми соотечественников возвращают домой.

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