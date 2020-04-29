Вывозной рейс в Россию с Мальдив и Шри-Ланки вылетел из Мале

Вывозной рейс SDM6266 Мале–Коломбо–Петербург–Москва вылетел с Мальдив на Шри-Ланку, в списках пассажиров 420 человек. Об этом в среду, 29 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя Минкомсвязи РФ.

По его словам, самолет совершит промежуточную посадку в Коломбо (Шри-Ланка), где на борт зайдут остальные пассажиры, после чего отправится в Москву.

Ранее 29 апреля авиакомпания S7 объявила об отмене вывозного рейса Камрань (Вьетнам) — Владивосток из-за отсутствия списка пассажиров. Решение об отмене было принято оперативным штабом. Информации о новой дате пока нет.

4 апреля правительство РФ утвердило порядок оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Чтобы получить материальную помощь и заявить о себе для внесения в список пассажиров на вывозной рейс, необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Для оказания поддержки правительство выделило 500 млн рублей.

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