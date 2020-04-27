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В Минкомсвязи РФ анонсировали вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву запланирован на 28 апреля. Об этом 27 апреля сообщили в Telegram-канале Минкомсвязи, который создан для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

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«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса № AFL103 Нью-Йорк — Москва запланирован на 28 апреля 2020 в 19:20 (местное время)», — говорится в сообщении.

Воспользоваться данным рейсом смогут только те россияне, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской области.

24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за первые две недели апреля с страну вернулись 6 тыс. граждан. С марта по апрель содействие в возвращении получили в общей сложности около 200 тыс. человек.

С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса, напоминает, «Газета.ру».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 апреля в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 210,2 тыс. летальных исходов и 916,1 тыс. выздоровевших пациентов.

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