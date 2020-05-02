Вред молчания: почему в Средней Азии поздно заговорили о коронавирусе

Миссия ВОЗ не будет проверять жителей Таджикистана на коронавирус, но оценит риски распространения COVID-19 в стране. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе организации в преддверии визита в это государство . 30 апреля республика подтвердила первые случаи заражения, хотя смерти от атипичной пневмонии фиксировались весь месяц . Как рассказал «Известиям» сотрудник одной из клиник в Душанбе, в больнице нет тестов на коронавирус. В Туркменистане и вовсе отрицают существование болезни, а эксперты и ВОЗ сомневаются в подлинности официальной информации . По данным источников «Известий», организация попросила главу Роспотребнадзора передать лидерам этих стран просьбу внимательно отнестись к рекомендациям по борьбе с пандемией. Миссия ВОЗ вряд ли улучшит систему мониторинга в Туркменистане, так как государство традиционно проводит осторожную политику с международными организациями, считают эксперты.

Стадия принятия

30 апреля на совещании республиканского штаба по предупреждению пандемии заболевания в стране заявили, что в Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружили у 10 жителей Согдийской области и пяти горожан в Душанбе.

В пресс-службе ВОЗ отметили : в связи с тем что Таджикистан сообщил о случаях заболевания COVID-19, основная задача миссии будет заключаться в оказании поддержки властям в борьбе с распространением инфекции.

— ВОЗ не будет проводить тестирование жителей напрямую, но будет рассмотрен потенциал регионов, исходя из чего вместе с высокопоставленными должностными лицами и экспертами в области здравоохранения Таджикистана будут разработаны механизмы реагирования, — заявила «Известиям» пресс-секретарь ВОЗ Стефани Брикман.

Долгое время в республике не было официальных данных о зараженных коронавирусом. Параллельно с этим в СМИ стала появляться информация о том, что больницы переполнены пациентами с атипичной пневмонией, а власти скрывают информацию об инфицированных новым вирусом . По данным «Sputnik Таджикистан», в Медицинском центре № 1 Душанбе, известном как «Первая Советская», была зафиксирована серия смертей от пневмонии в течение последних дней апреля. По словам главврача Хуршеда Рустамзоду, среди больных числились и медработники.

т1 Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Позже сам ВОЗ выразил обеспокоенность в связи с увеличением смертности от атипичной пневмонии в республике. По данным источников «Известий», директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге 29 апреля обратился к главе Роспотребнадзора с просьбой передать лидерам Таджикистана и Туркменистана информацию о необходимости отнестись внимательно к рекомендациям организации по борьбе с COVID-19 и обменяться базами по этому вопросу.

Как рассказали собеседники «Известий», Ханс Клюге обратился к России, потому что «эти страны очень внимательно прислушиваются к Москве».

30 апреля стали появляться сообщения о новых случаях госпитализации медработников . Глава Совета директоров Международной клиники Ибн Сина в Душанбе Абдухалил Холикзода подтвердил «Известиям», что два инфицированных сотрудника больницы уже госпитализированы, еще двое находятся на самоизоляции и получают необходимое лечение.

— В нашей клинике пока нет тестов на определение COVID-19, но по снимкам КТ зафиксировано много случаев пневмонии, — сообщил собеседник. — Минздрав уже определил специальные больницы для приема зараженных, куда мы их и перенаправляем.

Руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин заявил «Известиям», что не совсем верно объяснять отсутствие коронавируса в Таджикистане и Туркменистане тем, что эти государства не взаимодействуют активно с внешними игроками, откуда пришел недуг.

— Большое количество трудовых мигрантов Таджикистана работают в странах, где вирус был обнаружен, включая Россию, Казахстан, Узбекистан. Многие из них успели вернуться домой перед закрытием границ, а вместе с тем привезти и вирус, — отметил собеседник.

т2 Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

По мнению эксперта, причина столь запоздалой реакции в Таджикистане кроется в том, что власти до последнего не хотели признавать угрозу. При этом государство не отличается крайне эффективной системой здравоохранения.

Гражданская солидарность

Несмотря на прошлые заявления властей об отсутствии COVID-19, меры безопасности и ограничения все же вводили . 22 апреля при МВД республики начал работать специальный карантинный отдел милиции. Стали проводить дезинфекцию улиц, закрыли школы и детские сады. Даже в воинских частях на юге Таджикистана прошли мероприятия по профилактике коронавируса. С 30 апреля ношение масок стало обязательным. Однако самой насущной проблемой для страны стало отсутствие достаточной экипировки для медиков.

В Худжанде — административном центре Согдийской области, где пока зафиксировано наибольшее количество больных, горожане решили самостоятельно начать сбор средств на покупку экипировки для докторов.

— Меня потрясло видео с врачами из Ирана, которые умирали из-за отсутствия средств защиты? Cейчас то время, когда мы должны объединяться, а не ждать, когда придет гуманитарная помощь, — заявила «Известиям» создательница гражданского штаба «Операция СИЗ» Зебунисо Солиева.

В штаб входят представители больниц и поликлиник, которые сообщают о своих потребностях в чате. Через местных поставщиков закупаются средства индивидуальной защиты. По словам активистки, уже откликнулось большое число граждан не только Таджикистана, но и России. Внесли свою лепту и студенты-соотечественники, проживающие в США.

т3 Гуманитарная помощь Узбекистана Таджикистану, 9 апреля 2020 года Фото: Global Look Press/UzA/Handout via Xinhua

— За два дня существования штаба удалось помочь трем больницам и одной поликлинике Таджикистана, но это только начало, тем более что уже возникают проблемы с покупкой респираторов для врачей, — рассказала Зебунисо Солиева.

Она также отметила необходимость координации действий, чтобы распределение помощи происходило под общественным контролем и не было спекуляций вокруг этой темы.

— Наши врачи сейчас борются за наши жизни, и мы в первую очередь обязаны их поддерживать, объединив усилия госорганов, граждан и СМИ, — заключила собеседница.

Кроме гражданской инициативы, республика получает поддержку от других государств, прежде всего — от России. 24 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана заявило, что в целях установления нового коронавирусного заболевания COVID-19 при помощи ВОЗ страна получила 23 тыс. тестовых систем от РФ. В ведомстве отметили, что все тесты были проверены ВОЗ и имеют сертификат качества. О том, что сомневаться в уровне проверки на коронавирус в Таджикистане не стоит, заявляла в недавнем интервью для издания «Настоящее время» постоянный представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева, упомянув поставки от российского института «Вектор».

Взаперти, да не в обиде

Между тем в Туркменистане до сих пор не признают существование COVID-19. По информации ряда местных СМИ, ссылающихся на источники внутри страны, власти запретили даже использование слово «коронавирус».

Еще в середине апреля президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на саммите Тюркского совета, заявил, что власти своевременно приняли меры по предотвращению проникновения инфекции на территорию государства. По его словам, в стране был усилен пограничный и миграционный контроль, отменены все авиарейсы в другие государства, а также мобилизована система здравоохранения.

кт4 Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Тем не менее, многие эксперты и даже ВОЗ сомневаются в том, что власти достаточно серьезно воспринимают ситуацию с коронавирусом . 29 апреля в МИД Туркменистана состоялись онлайн-переговоры с директором европейского бюро ВОЗ. Как отмечает онлайн-издание «Туркменистан», глава Европейского регионального бюро всемирной организации Ханс Клюге заявил: эпидемиологическая ситуация в мире по инфекционным заболеваниям в области общественного здравоохранения продолжает оставаться напряженной.

Позже, по сообщениям источников «Известий», Ханс Клюге попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову привлечь экспертов российских центров для участия в миссии по оценке ситуации в Туркменистане.

На первые дни мая назначена миссия ВОЗ в Таджикистан, затем специалисты посетят Туркмению . По мнению Станислава Притчина, рассчитывать, что этот визит сможет повлиять на улучшение системы мониторинга распространения вируса в Туркменистане, сложно.

— Государство традиционно старается проводить осторожную политику с международными организациями, с минимальным открытием реальных данных, власти будут стараться показать, что ситуация стабильная, — отметил эксперт.

Тем не менее, политолог подчеркнул, что в силу политического режима рисков распространения коронавируса у Туркменистана действительно меньше.

— С внешним миром контакты данного государства ограничены из-за строгой визовой системы, поэтому меньше и шансы появления COVID-19, — заметил Станислава Притчин. — Однако нельзя исключать, что кто-то мог привести вирус в Туркменистан, что является вызовом для его системы здравоохранения.

тк5 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Тем временем « Радио Азатлык» сообщило 28 апреля, что более 400 человек перевезены в поселковые больницы и одну из психиатрических клиник. По данным издания «Хроника Туркменистана», предположительно власти приняли такое решение с целью скрыть случаи заражения коронавирусной инфекцией и спрятать больных от предстоящей миссии всемирной организации.

Между тем, предоставить оперативный комментарий об обращении от ВОЗ в Роспотребнадзоре «Известиям» не смогли. Не ответили на запрос «Известий» в министерствах здравоохранения и иностранных дел, а также в посольствах Таджикистана и Туркменистана.