Прокуратура Москвы проведет проверку после утечки данных заемщиков

Генпрокуратура России поручила провести проверку в связи с публикацией в интернете базы данных граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовые организации. Об этом сообщили в ведомстве 30 апреля.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено прокуратуре Москвы проверить опубликованную 29 апреля в СМИ информацию о распространении в сети Интернет баз данных желающих получить кредиты россиян», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

По результатам проверки будут приняты меры по устранению нарушений, в том числе блокировка информационных ресурсов и привлечение виновных к ответственности.

База данных была выставлена на продажу в интернете в конце марта. В ней была собрана информация о клиентах, которые обращались за кредитами в 2017–2019 годах. Продавец утверждал, что имеет в распоряжении 12 млн записей с номерами паспортов, телефонов, регионами проживания, сведениями об электронных кошельках заемщиков и суммы займов. В бесплатном пробнике содержалось 1,8 тыс. строк.

В большинстве случаев в качестве реферальной ссылки, которая привела человека в МФО, фигурирует финансовый маркетплейс «Юником24». В данной организации подтвердили, что идентификационный код, привязанный к клиентам, принадлежит их партнеру. В маркетплейсе заверили, что уже прекратили сотрудничество с МФО и потребовали объяснить факт утечки.

Эксперты в беседе с «Известиями» предположили, что украденные данные могут использоваться в атаках методами социальной инженерии. Роскомнадзор направит запрос в «Юником24».