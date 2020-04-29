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Юрист назвал пути взыскания пострадавшими ущерба из-за утечек данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Обращение в Роскомнадзор — основной путь по защите своих прав для граждан, пострадавших от утечки персональных данных, рассказал «Известиям» председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР) Александр Журавлев 29 апреля.

Ранее в этот день сообщалось о том, что в Сеть утекли данные оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах россиян. По уверению продавца, в базе 12 млн записей — с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках. Утечку могла допустить одна из МФО.

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«Если гражданин сам себя обнаружил, он обращается в Роскомнадзор с просьбой проверить факт утечки и принять меры. Роскомнадзор может назначить штраф, который не превышает 75 тыс. рублей. Однако штраф не пойдет в качестве компенсации физическому лицу, он идет в доход бюджета», — добавил Александр Журавлев.

При этом, несмотря на утечку базы с записями миллионов граждан, оператору персональных данных будет достаточно заплатить штраф один раз за общую утечку, а не за каждого пользователя, потому что, по сути, это одно правонарушение, сказал юрист.

По его словам, также гражданин может защищать свои права через суд, требуя взыскивать моральный ущерб либо убытки с допустившего утечку оператора персональных данных.

«Проблема заключается в том, что за 10 лет существования закона о персональных данных убытки никто не взыскивал. Потому что очень сложно доказать, что данные утекли именно от оператора, а не от третьего лица», — подчеркнул Александр Журавлев.

В феврале 2020 года комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики МО АЮР предложила Госдуме наделить граждан правом взыскивать фиксированную компенсацию с операторов персональных данных. В качестве ориентира эксперты выбрали размер компенсации от 10 тыс. рублей до 1 млн.

Ответственность в виде компенсации будет наступать лишь при наличии вины оператора персональных данных. В настоящее время предложение комиссии находится на рассмотрении, заключил Журавлев.

В начале февраля в интернете оказалась база клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», оказывающего помощь в получении займов. Данные находились в свободном доступе всего несколько дней.

В том же месяце стало известно об утечке базы компании Estee Lauder. В итоге были обнародованы более 440 млн записей покупателей косметической продукции и различных внутренних документов.

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